В период с 18 по 20 марта, Госавтоинспекция Чановского района проведет комплексное профилактическое мероприятие «Автобус».

Мероприятие направлено на профилактику аварийности с участием автобусов, осуществляющих перевозки пассажиров, предупреждение и пресечение нарушений Правил дорожного движения, требований нормативных правовых актов в области обеспечения безопасности дорожного движения, связанных с эксплуатацией маршрутных транспортных средств, перевозкой пассажиров, а также профилактику и пресечение незаконной предпринимательской деятельности.

В рамках проведения мероприятия сотрудники ГИБДД обеспечат контроль за законностью осуществления перевозок, наличием у водителей документов, необходимых для участия в дорожном движении, выполнением требований по предрейсовому техническому осмотру автобусов и медицинскому осмотру водителей, соблюдение водителями режима труда и отдыха, своевременным прохождением технического осмотра.