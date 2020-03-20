Отдел надзорной деятельности и профилактической работы информирует!



В связи с наступлением весенних каникул сотрудники отдела надзорной деятельности напоминают родителям и школьникам о безопасном поведении в быту.

Главная задача - напомнить детям и подросткам, а заодно и взрослым, о вопросах пожарной безопасности. Традиционно именно в каникулярное время увеличивается риск возникновения пожаров по причине неосторожного обращения с огнем детей, которые могут привести к трагическим последствиям. Известно, что каникулы для детей — это долгожданная радостная пора, но для взрослых — это период заботы и беспокойства за своих чад. В это время ребята чаще всего предоставлены сами себе, в силу своих психофизиологических особенностей они не могут правильно оценить, возможные источники опасности, правильно поступить и принять решение в чрезвычайной ситуации. Поэтому жизненно важно обеспечить ребенку безопасное, комфортное помещение для игр, внушить на подсознательном уровне чувство уважения к вопросам пожарной безопасности.

Чтобы избежать беды отдел надзорной деятельности рекомендует:

- не оставлять малолетних детей одних без присмотра;

- не оставлять без присмотра печи, которые топятся, а также поручать надзор за ними детям;

- ограничить доступ детей к источникам огня (спички, зажигалки);

- обеспечить исправное состояние электрических сетей и бытовых электроприборов;

- для своевременного обнаружения возникновения пожара оборудовать жилые помещения автономными пожарными извещателями;

- для ликвидации пожара на начальной стадии иметь в доме огнетушитель.

В случае пожара необходимо незамедлительно:

- сообщить о случившемся в пожарно-спасательную службу МЧС России по телефону "101" или на единый телефон вызова экстренных служб - "112";

- постараться безопасно покинуть опасную зону.



Уважаемые граждане!

Соблюдайте меры пожарной безопасности!

Ограничьте доступ детей к источникам огня!

Не оставляйте малолетних детей без присмотра!

Телефон пожарно-спасательной службы МЧС России - "101"