С 20 по 24 марта в Чановском районе проводились профилактические мероприятия «Нетрезвый водитель». Сотрудники Госавтоинспекции усиленно работали по выявлению водителей в состоянии опьянения и пресечению грубых нарушений правил дорожного движения в местах концентрации дорожно-транспортных происшествий.

В ходе проведения мероприятий, автоинспекторы задержали 3 водителей, управляющих транспортными средствами в состояние алкогольного опьянения.

Госавтоинспекция напоминает, что в настоящее время за управление транспортным средством в состоянии опьянения предусмотрено административное наказание в виде штрафа 30 тысяч рублей и лишения права управления транспортными средствами на срок от полутора до двух лет. За такое же нарушение, совершенное повторно, водителя могут привлечь к уголовной ответственности вплоть до лишения свободы до двух лет с одновременным лишением водительских прав до трех лет.