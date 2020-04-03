Госавтоинспекция Чановского района напоминает участникам дорожного движения о необходимости соблюдения ПДД.

Сотрудники Госавтоинспекции района напоминают водителям и пешеходам о необходимости неукоснительно соблюдать требования Правил дорожного движения.

Так, водитель, превышающий установленный предел скорости и игнорирующий дорожные знаки, должен осознавать всю опасность, которую он несёт окружающим подобным поведением. Не следует забывать и о том, что автомобиль является источником повышенной опасности, поэтому относиться к его управлению нужно крайне внимательно и ответственно. В соответствии с требованиями Правил дорожного движения водитель, приближаясь к пешеходному переходу, обязан снизить скорость и, при необходимости, остановиться, чтобы уступить дорогу пешеходу.

Пешеходам в свою очередь, не допускать перехода проезжей части в неположенном месте, исключить факты выхода на дорогу, не убедившись в отсутствии приближающегося транспорта. Кроме того, необходимо использовать на одежде световозвращающие элементы, позволяющие пешеходу быть заметнее в вечернее время и в условиях недостаточной видимости.

Регулярно объясняйте детям, что пересечение проезжей части осуществляется по регулируемому и нерегулируемому пешеходным переходам. В первую очередь, при пересечении проезжей части необходимо остановиться, осмотреться по сторонам, убедиться, что автомобили также остановились и вас пропускают, и только потом переходить проезжую часть по пешеходному переходу. Недопустимо при переходе через дорогу слушать музыку в наушниках или разговаривать по мобильному телефону, все это отвлекает от дорожной обстановки и пешеход может не успеть заметить приближающуюся опасность. Ни в коем случае нельзя внезапно выходить, выбегать на проезжую часть, в том числе и на пешеходный переход.

Нет правил, способных предусмотреть все ситуации, в которые вы можете попасть на дороге, кроме одного – быть предельно осторожными. Помните, что от вашего поведения на улице и дороге зависят ваша собственная жизнь и жизнь других участников дорожного движения.