На пожаре травмирован человек

02.04.2020г. около 15 час. 15 мин. часов произошел пожар в квартире 2-х квартирного жилого дома расположенного с. Красноселье Чановского района Новосибирской области. В результате происшедшего пожара огнем повреждены комнаты, мебель, бытовая техника. Гражданка 85-ти лет получила ожоги и работниками скорой медицинской помощи доставлена в больницу. Причиной пожара послужило нарушение правил монтажа (присоединения ) газового оборудования в виду физиологического состояния пострадавшей. 85-ти летняя женщина, меняя 50-ти литровый газовый баллон, не плотно присоединила редуктор к баллону и не проверила на наличие утечки газа. Подсоединив баллон, решила подогреть на газе чай, после зажжения спички произошло воспламенение. Пожар был быстро потушен благодаря вовремя прибывшей добровольной пожарной команды администрации Красносельского сельсовета и ПСЧ-73.

Ежегодно на территории Новосибирской области происходят пожары из-за нарушения правил пожарной безопасности при установке или эксплуатации газовых бытовых приборов. Во многих жилых домах и квартирах установлены газовые плиты с баллонами, многие дома централизованно газифицированы. Отопление жилья газом, приготовление пищи – это быстро и удобно!

Чаще всего возгорания происходят в результате неправильной проверки на наличие утечки газа. Многие подносят спичку или зажигалку к редуктору, а затем происходит вспышка. Вместе с тем существует простой и вполне безопасный способ определения наличия утечки газа. Для начала нужно сделать водно-мыльный раствор, т.е. развести в обычной воде шампунь, стиральный порошок или мыло. Хорошо пенящуюся жидкость нанести на головку газового баллона и пронаблюдать: не появятся ли мыльные пузыри. Если утечка газа есть, то пузыри появятся.

О наличии утечки газа можно судить и по появлению в помещении характерного газового запаха. В этом случае необходимо незамедлительно сообщить об этом в аварийную службу газа по телефону «04». Затем, соблюдая осторожность, нужно прекратить подачу газа, выключить плиту, электронагревательные приборы, освещение, открыть окна и проветрить помещение.

Во избежание пожара или взрыва недопустимо эксплуатировать неисправные газовые приборы, оставлять открытыми краны плитки при погашенных горелках, хранить запасные газовые баллоны около печей и других нагревательных приборов.

Нельзя разрешать включать и пользоваться газовыми приборами детям и лицам, незнакомым с устройством этих приборов.

Запрещается устанавливать (размещать) мебель и другие горючие предметы и материалы на расстоянии менее 0,2 метра от бытовых газовых приборов по горизонтали и менее 0,7 метра по вертикали (при нависании указанных предметов и материалов над бытовыми газовыми приборами).

Запрещается хранение баллонов с горючими газами в индивидуальных жилых домах, квартирах и жилых комнатах, а также на кухнях, путях эвакуации, лестничных клетках, в цокольных этажах, в подвальных и чердачных помещениях, на балконах и лоджиях.

Газовые баллоны для бытовых газовых приборов (в том числе кухонных плит, водогрейных котлов, газовых колонок), располагаются вне зданий в пристройках (шкафах или под кожухами, закрывающими верхнюю часть баллонов и редуктор) из негорючих материалов у глухого простенка стены на расстоянии не менее 5 метров от входов в здание, цокольные и подвальные этажи.

Пристройки и шкафы для газовых баллонов должны запираться на замок и иметь жалюзи для проветривания, а также предупреждающие надписи "Огнеопасно. Газ".

У входа в индивидуальные жилые дома, а также в помещения зданий и сооружений, в которых применяются газовые баллоны, размещается предупреждающий знак пожарной безопасности с надписью "Огнеопасно. Баллоны с газом".

Не рекомендуется пожилым и престарелым гражданам самостоятельно производить замены газовых баллонов, так как данные работы требуют особого внимания. Для замены баллонов лучше позвать родственников или соседей, так как даже небольшая утечка газа может привести к взрыву с тяжкими последствиями.

При возникновении пожара или взрыва звоните на телефон пожарно-спасательной службы 101, 112





ОНДиПР по Чановскому району УНДиПР ГУ МЧС России по Новосибирской области

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