Вместе с теплой погодой на дорогах нашего поселка появились самые непредсказуемые участники дорожного движения – велосипедисты, мотоциклисты и владельцы скутеров. К сожалению, двухколесными транспортными средствами у нас управляют и дети, и подростки, зачастую вообще не знакомые с Правилами дорожного движения. Поэтому они представляют опасность не только для себя, но и для остальных участников дорожного движения.

В последнее время особенно модными становятся скутеры и мопеды. Они стали не просто средством передвижения, но и своеобразным атрибутом молодежной культуры.

Таких игрушек становится все больше и больше. Несмотря на это число аварий с участием двухколесных машин растет.

И все же стоит напомнить, что водители и пассажиры мопедов и мотоциклов подвергаются большему риску получения телесных повреждений, чем какая-либо другая группа участников дорожного движения, использующая транспортные средства.

Водители мопедов должны двигаться по правому краю проезжей части в один ряд, допускается движение водителей мопедов по обочине, если это не создает помех пешеходам.

При движении водители мопедов в обязательном порядке должны быть в застегнутом мотошлеме, в темное время суток или в условиях недостаточной видимости водителям мопедов рекомендуется иметь при себе предметы со световозвращающими элементами и обеспечивать видимость этих предметов водителями других транспортных средств.

Также, согласно изменениям в Федеральный закон о безопасности дорожного движения, вступившим в силу 5 ноября 2014 года, водители мопедов приравнены к водителям механических транспортных средств и должны иметь водительское удостоверение на право управления мопедом категории «М». Таким образом, водитель мопеда привлекается за нарушения ПДД РФ на общих основаниях с водителями транспортных средств, например ответственность за управление мопедом не имея водительского удостоверения предусмотрена статьей 12.7 КоАП РФ и влечет наложение административного штрафа в размере от 5 до 15 тысяч рублей, при этом предусмотрено задержание мопеда на специализированную стоянку. Если несовершеннолетний младше 16 лет, то ответственность несут за него законные представители (родители, опекуны) и к административной ответственности будут привлечены они по ст. 5.35 КоАП РФ.

Госавтоинспекция Чановского района