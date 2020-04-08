Информация по пожару

08.04.2020 г. в ночное время произошел пожар квартире 2-х квартирного жилого дома расположенном с. Покровка Чановского района Новосибирской области. В результате происшедшего пожара огнем повреждена квартира. Причиной пожара послужила неисправность печного отопления, выразившаяся в отсутствии запирающего устройства на дверце топливника. Условием, способствующим возникновению пожара, послужило хранение рядом с предтопочным листом горючих материалов (дров). В ночное время дверца печи открылась, возможно, из за сильного ветра, так как она не закрывалась на запирающее устройство и угли выпали из печи, от которых загорелась рядом расположенная на полу коробка с дровами. Жильцы вовремя обнаружили пожар и вышли из квартиры.

ОНД и ПР по Чановскому району УНД и ПР ГУ МЧС России по НСО обращает внимание граждан и руководителей предприятий на строгое соблюдение мер пожарной безопасности при устройстве и эксплуатации печного отопления.

В целях профилактики пожаров в жилом секторе на территории Чановского района , предотвращения гибели и травмирования на них людей сотрудниками отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Чановскому району проводятся профилактические рейдовые мероприятия по местам проживания граждан. В ходе рейдовых мероприятий выявляются факты, когда граждане не соблюдают требования пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления, что может привести к пожару и на что хотелось бы обратить особое внимание.

При эксплуатации печного отопления:

- Обратите внимание на наличие предтопочного листа, он должен быть размером не менее 0.5х0.7 м., без прогаров и повреждений. Данный предтопочный лист нужен для того, чтобы если из печи выпадет горящий уголь или шлак не загорелся пол или какое-нибудь покрытие пола в виде линолеума, коврика и т.д. Кроме этого на предтопочном листе не должны располагаться какие-нибудь горючие вещества и материалы в виде дров, угля, веников и т.д.

- Дверца топливника должна надежно закрываться (на щеколду и т.д.), что бы не произошло ее самопроизвольное открытие, как случилось в данном случае.

- Не доверяйте растопку печей детям, а также не храните спички в доступном для них месте.

- Распределите горючие материалы (вещи, мебель, дрова, уголь и т.п.) так, чтобы расстояние от печи до них было не менее 0.7 метров, а от топочных отверстий – не менее 1.25 м.

- Топку печи необходимо прекращать не менее чем за два часа до отхода ко сну.

- Золу и шлак, удаляемую из топок проливайте водой и удаляйте в специально отведенное для них безопасное место, но ни в коем случае под забор, под стену дома или постройки.

- При обнаружении на металлических частях печи трещин, отсутствие предусмотренных конструкции щеколд, а также щелей образовавшихся в результате воздействия на металлические части печи высоких температур, обратитесь к квалифицированному специалисту с целью устранения данных недостатков.

При эксплуатации печного отопления запрещается:

- оставлять без присмотра топящиеся печи, поручать надзор за ними детям;

- располагать топливо и другие горючие вещества на предтопочном листе;

- сушить вещи над печными плитами,

- применять для розжига печей бензин, керосин и другие горючие вещества, так как в результате этого происходит взрыв паров внутри печи;

- перекаливать печь;

- использовать вентиляционные и газовые каналы в качестве дымоходов.

при возникновении пожара ЗВОНИТЬ: 101, 112

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Чановскому району

УНД и ПР ГУ МЧС России по Новосибирской области

т. 23-567