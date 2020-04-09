Позаботься о самом ценном! Этот месяц объявлен в России нерабочим в связи с коронавирусной инфекцией. Напоминаем о правилах безопасности на дорогах, если вы все-таки решите выйти на улицу или сесть за руль.

Детское удерживающее устройство, подходящее вашему ребенку по размеру и возрасту – предмет первой необходимости.

При перевозке ребёнка на руках или просто пристёгнутого ремнём безопасности риск травматизма даже в незначительном ДТП или при резком манёвре крайне высок. Шанс получить тяжёлые травмы при столкновении автомобилей на скорости 60 км/ч у маленького пассажира без детского удерживающего устройства почти вдвое выше, а вероятность гибели увеличивается втрое.

Согласно требованиям ПДД, маленький пассажир до 7 лет в автомобиле должен перевозиться только в детских удерживающих устройствах, соответствующих росту и весу ребенка. С 7 до 12 перевозка ребенка на заднем сиденье автомобиля должна осуществляться с использованием детского удерживающего устройства или ремня безопасности, а на переднем сиденье – с обязательным использованием детского удерживающего устройства.

Самое безопасное сейчас – оставаться дома. Берегите себя и окружающих! Здоровья и безопасности!

Госавтоинспекция Чановского района