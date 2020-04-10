Оплата штрафов в 20-дневный срок с даты вынесения постановления по делу об административном правонарушении поможет автомобилистам заплатить полсуммы и избежать неприятных последствий с судебными органами.

После вынесения постановления об административном правонарушении у любого гражданина есть 10 суток, чтобы обжаловать принятое решение, если он с ним не согласен и 60 суток для добровольной оплаты штрафа. Таким образом, через 70 дней исполнение постановления, в случае его неоплаты переходит к судебным приставам, которые имеют право на опись имущества, его конфискацию, а также принудительное удержание средств из зарплаты.

Последствия просрочки могут вылиться в большие неприятности. В соответствии с требованиями статьи 20.25 КоАП Российской Федерации минимальная мера, применяемая к водителю - вручение дополнительного постановления, сумма которого в 2 раза превышает показатель первоначального штрафа, причём она не может быть меньше тысячи рублей.

В отличие от ГИБДД, в службе судебных приставов срок добровольной уплаты составляет 5 дней, после чего может начаться процедура конфискации либо принудительного урезания зарплаты.

Во избежание неприятных последствий, Госавтоинспекция разъясняет удобные и выгодные способы оплаты штрафов за нарушения Правил дорожного движения.

Самым быстрым способом получить сведения о наложенных штрафах являются возможности Единого портала государственных услуг. Подписка на смс-уведомления о штрафах позволяет гражданину оперативно владеть информацией о вынесенных в отношении него постановлениях за правонарушения в области дорожного движения и оплачивать новые штрафы, не дожидаясь поступления заказного письма с копией постановления по почте.

Помимо Единого портала, неуплаченные административные штрафы можно проверять и на официальном сайте Госавтоинспекции, через интерактивный сервис «Проверка штрафов». Причем, как в интерактивном сервисе официального сайта Госавтоинспекции, так и на Едином портале реализована возможность просмотра фотоматериалов нарушений.

Своевременно узнав о наличии штрафа, в 20-дневный срок открывается возможность оплаты половины суммы кроме следующих нарушений: управление автомобилем в состоянии опьянения либо отказ от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения; повторное совершение таких административных правонарушений как превышение скоростного режима более чем на 40 км/ч, проезд на запрещающий сигнал светофора, движение в нарушение Правил дорожного движения по полосе, предназначенной для встречного движения, движение во встречном направлении по дороге с односторонним движением, управление транспортным средством, не зарегистрированным в установленном порядке. Перечисленные нарушения влекут за собой применение мер административного воздействия в полном объеме.

Госавтоинспекция напоминает!

Узнать о наличии штрафов и произвести их оплату можно несколькими способами:

- обратиться к ресурсам официального сайта ГИБДД МВД России: www.gibdd.ru;

- зарегистрироваться на портале государственных услуг: www.gosuslugi.ru;

Информация о штрафах будет доступна для вас в «Личном кабинете».