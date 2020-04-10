Как безопасно провести незапланированные каникулы



В условиях режима самоизоляции школьники вынужденно оказались на незапланированных каникулах. Многие дети остаются дома одни без должного контроля со стороны взрослых. В ограниченном квартирой пространстве, с массой свободного времени и отсутствием интересных занятий, нереализованная активность детей может привести к различным бедам. Главное управление МЧС России по Новосибирской области предлагает родителям установить в смартфонах детей мобильное приложение «Советы спасателя», с помощью которого можно быстро получить грамотные рекомендации по действиям при любой экстремальной ситуации.



Даже находясь дома в квартире детей могут подстерегать множество опасностей. Спички, зажигалки, печи, газовые плиты и электроприборы в руках ребенка могут привести к печальным последствиям. Бытовая химия, лекарства, и даже обычный градусник могут быть опасны. Детям, оказавшимся в опасных ситуациях или ставшим очевидцами происшествия, до прибытия профессиональной помощи важно не растеряться в трудной ситуации и наверняка знать, как действовать.



В мобильном приложении «Советы спасателя» перечислены алгоритмы оказания первой помощи при острых заболеваниях, травмах и других неотложных состояний, в том числе помощи по допсихологической поддержке. Пользователи узнают, как правильно вести себя, если разбился градусник, укусила собака, возник пожар – в пособии есть многочисленные советы по первоочередным действиям и даны также правила безопасности при авариях, пожарах, при появлении запаха газа и топке печей.



Ознакомиться с полным перечнем рекомендаций очень просто, установив в своих смартфонах мобильное приложение «Советы спасателя». Оно разработано по заказу Учебно-методического центра по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Новосибирской области при поддержке регионального правительства и Главного управления МЧС России по Новосибирской области. Приложение доступно для скачивания и установки через сервис компаний PlayMarket и AppStore.



Уважаемые родители! Не оставляйте детей без присмотра и чаще напоминайте им элементарные правила безопасности. Убедитесь, что ребенок знает свой адрес и телефоны экстренной помощи 101 и 112.