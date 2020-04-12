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В Чановском районе полыхает сухая трава!

   Прошло только несколько весенних теплых дней, а над Чановским районом поднимаются столбы дыма. Практически по всей территории района горит сухая трава. С каждым днем количество очагов пожаров увеличивается и соответственно увеличиваются площади пожаров. Неконтролируемые палы растительности  «пожирают»  все на своем пути. Если не принимать своевременных мер по их тушению, пожары приблизятся к населенных пунктам, а там не далеко и до беды. В связи с тем, что в настоящее время сельское хозяйство  не ведет активную деятельность, а граждане уезжают с населенных пунктов, обширные территории, в том числе и рядом с селами и деревнями, зарастают бурьяном, что является источником повышенной опасности. В условиях ветреной погоды  огонь по сухой растительности распространяется с большой скоростью и остановить его порой невозможно.

Граждане «поджигатели» сухой травы! Остановитесь, пока не случилось БЕДЫ!!!

   Государственный пожарный надзор предупреждает: 
— соблюдайте требования пожарной безопасности!

 — не допускайте сжигания мусора на своих садовых, дачных участках и на территории населенных пунктов,  мусор необходимо вывозить в специально отведенные органами местного самоуправления места.
— не сжигайте мусор на природе! 
— не проводите отжиг травы! 
— не разводите костры в лесах! 
— будьте внимательны и осторожны при обращении со спичками, сигаретами и другими огнеопасными предметами! 
тщательно тушите  окурки и горящие спички перед тем, как выбросить их;

— не оставляйте без присмотра детей, чтобы детская шалость не превратилась в большой пожар! 
- не проходите мимо горящей травы; при невозможности потушить пожар своими силами, сообщайте в службу спасения 101, 112  ;

Уважаемые жители Чановского района. При необдуманном разведении или пользовании огнем Вы ставите под угрозу чью-то жизнь и имущество граждан.

         Напоминаем, что в соответствии с Российским законодательством за нарушение правил пожарной безопасности предусмотрена административная и уголовная ответственность.

 

 

           

ОНД и ПР по Чановскому району УНД и ПР  ГУ МЧС России

по Новосибирской области 

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