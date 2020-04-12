В Чановском районе полыхает сухая трава!
Прошло только несколько весенних теплых дней, а над Чановским районом поднимаются столбы дыма. Практически по всей территории района горит сухая трава. С каждым днем количество очагов пожаров увеличивается и соответственно увеличиваются площади пожаров. Неконтролируемые палы растительности «пожирают» все на своем пути. Если не принимать своевременных мер по их тушению, пожары приблизятся к населенных пунктам, а там не далеко и до беды. В связи с тем, что в настоящее время сельское хозяйство не ведет активную деятельность, а граждане уезжают с населенных пунктов, обширные территории, в том числе и рядом с селами и деревнями, зарастают бурьяном, что является источником повышенной опасности. В условиях ветреной погоды огонь по сухой растительности распространяется с большой скоростью и остановить его порой невозможно.
Граждане «поджигатели» сухой травы! Остановитесь, пока не случилось БЕДЫ!!!
Государственный пожарный надзор предупреждает:
— соблюдайте требования пожарной безопасности!
— не
допускайте сжигания мусора на своих садовых, дачных участках и на территории
населенных пунктов, мусор
необходимо вывозить в специально отведенные органами местного самоуправления
места.
— не сжигайте мусор на природе!
— не проводите отжиг травы!
— не разводите костры в лесах!
— будьте внимательны и осторожны при обращении со спичками, сигаретами и другими огнеопасными предметами!
- тщательно тушите окурки и горящие спички перед тем, как выбросить их;
— не оставляйте
без присмотра детей, чтобы детская шалость не превратилась в большой
пожар!
- не проходите мимо горящей травы; при невозможности потушить пожар своими силами, сообщайте в службу спасения 101, 112 ;
Уважаемые жители Чановского района. При необдуманном разведении или пользовании огнем Вы ставите под угрозу чью-то жизнь и имущество граждан.
Напоминаем, что в соответствии с Российским законодательством за нарушение правил пожарной безопасности предусмотрена административная и уголовная ответственность.
ОНД и ПР по Чановскому району УНД и ПР ГУ МЧС России
по Новосибирской области