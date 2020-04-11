Увидели пожар - не проходите мимо

С 9 апреля на территории Чановского района начали происходить пожары сухой растительности или как называют «ландшафтные пожары». Виновниками пожаров в большинстве случаев является человеческий фактор. Кто-то не задумываясь кинул непотушенный окурок или зажженную спичку, оставил непотушенный костер, поджог сухую траву вдоль обочины дороги или оставил на природе мусор и бутылки. Все вот эти действия могут привести к крупным пожарам. Изначально пожар возникает на небольшой площади и его могут потушить один -два человека, если вовремя принять меры и не оставаться равнодушным. Через некоторое время, в том числе «благодаря» погодным условиям и в зависимости от участка местности, небольшое загорание перерастает в природный пожар и тогда с ним уже тяжело справляться группам людей с привлечением техники. В условиях сухой и ветреной погоды данные пожары распространяются с большой скоростью и создают угрозы населенным пунктам и природе. В результате эти пожары наносят большой вред – сгорают дома, люди остаются без жилья, погибают в огне или получают ожоги, наносится экономический и материальный ущерб. Большие затраты уходят на их тушение. А все из-за чего, из-за того, что кто-то просто решил «поиграть» или просто проехал мимо.

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Чановскому району Новосибирской области призывает жителей соблюдать требования пожарной безопасности, принять меры по уборке территорий приусадебных участков жилых домов,

- не допускайте сжигания мусора на своих садовых, дачных участках и на территории населенных пунктов, мусор необходимо вывозить в специально отведенные органами местного самоуправления места.

Выезжая за населенные пункты, на дачи и отдыхая на природе, а также при уборке территорий:

- не жгите траву, не разводите костры;

- тщательно тушите окурки и горящие спички перед тем, как выбросить их;

- не проходите мимо горящей травы; при невозможности потушить пожар своими силами, сообщайте в службу спасения 101, 112 ;

- проезжая по автодороге или в вагоне поезда, не бросайте непотушенные окурки из окон.

Не разрешайте детям играть со спичками и разводить огонь. Объясните им, чем опасны игры с огнем.

Напоминаем, что в соответствии с российским законодательством за нарушение правил пожарной безопасности предусмотрена административная и уголовная ответственность.

ОНД и ПР по Чановскому району УНД и ПР ГУ МЧС России

по Новосибирской области