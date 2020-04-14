Пал травы запрещен!

Сотрудниками ОНДиПР по Чановскому району Новосибирской области осуществлена профилактическая работа на территории Чановского района​ с целью выявления фактов поджогов травы, разведения костров, сжигания мусора.​ По результатам в отношении нарушителей применяются административные меры.​ В ходе рейдов в целях информирования населения распространены памятки по соблюдению требований пожарной безопасности в жилье и на садовых участках.

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Чановскому району Новосибирской области призывает жителей соблюдать требования пожарной безопасности, принять меры по уборке территорий приусадебных участков жилых домов от сухой растительности и горючих отходах,

- не допускайте сжигания мусора на своих садовых, дачных участках и на территории населенных пунктов, мусор необходимо вывозить в специально отведенные органами местного самоуправления места.

Выезжая за населенные пункты, на дачи и отдыхая на природе, а также при уборке территорий:

- не жгите траву, не разводите костры;

- тщательно тушите окурки и горящие спички перед тем, как выбросить их;

- не проходите мимо горящей травы; при невозможности потушить пожар своими силами, сообщайте в службу спасения 101, 112 ;

- проезжая по автодороге или в вагоне поезда, не бросайте непотушенные окурки из окон.

Не разрешайте детям играть со спичками и разводить огонь. Объясните им, чем опасны игры с огнем.

Напоминаем, что в соответствии с российским законодательством за нарушение правил пожарной безопасности предусмотрена административная и уголовная ответственность.





ОНД и ПР по Чановскому району УНД и ПР ГУ МЧС России

по Новосибирской области