Пал травы запрещен!
Сотрудниками ОНДиПР по Чановскому району Новосибирской области осуществлена профилактическая работа на территории Чановского района с целью выявления фактов поджогов травы, разведения костров, сжигания мусора. По результатам в отношении нарушителей применяются административные меры. В ходе рейдов в целях информирования населения распространены памятки по соблюдению требований пожарной безопасности в жилье и на садовых участках.
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Чановскому району Новосибирской области призывает жителей соблюдать требования пожарной безопасности, принять меры по уборке территорий приусадебных участков жилых домов от сухой растительности и горючих отходах,
- не допускайте сжигания мусора на
своих садовых, дачных участках и на территории населенных пунктов, мусор
необходимо вывозить в специально отведенные органами местного самоуправления
места.
Выезжая за населенные пункты, на дачи и отдыхая на природе, а также при уборке территорий:
- не жгите траву, не разводите костры;
- тщательно тушите окурки и горящие спички перед тем, как выбросить их;
- не проходите мимо горящей травы; при невозможности потушить пожар своими силами, сообщайте в службу спасения 101, 112 ;
- проезжая по автодороге или в вагоне поезда, не бросайте непотушенные окурки из окон.
Не разрешайте детям играть со спичками и разводить огонь. Объясните им, чем опасны игры с огнем.
Напоминаем, что в соответствии с российским законодательством за нарушение правил пожарной безопасности предусмотрена административная и уголовная ответственность.
ОНД и ПР по Чановскому району УНД и ПР ГУ МЧС России
по Новосибирской области