Госавтоинспекторы Чановского района напоминают о правилах безопасного поведения на дороге владельцам мототранспорта

Только в 2019 году на автодорогах Новосибирской области произошло 70 дорожно-транспортных происшествий с участием водителей мототранспорта, в которых 10 человек погибли и 82 –получили травмы.

Несмотря на то, что на календаре апрель, на улицах и дорогах района уже встречаются любители мототранспорта. Как правило, с каждым годом количество мотоциклистов, мопедистов и скутеристов в Чановском районе увеличивается. Несмотря на то, что мотосезон в нашем регионе не такой продолжительный, в сравнении с южными регионами страны, даже эти теплые месяцы зачастую омрачаются автоавариями с участием транспортных средств данной категории.

Только в 2019 году на автодорогах Новосибирской области произошло 70 дорожно-транспортных происшествий с участием водителей мототранспорта, в которых 10 человек погибли и 82 –получили травмы.

Госавтоинспекция Чановского района напоминает водителям: перед тем, как сесть за руль транспортного средства, вспомните о правилах дорожного движения, подумайте о своей личной безопасности и безопасности других участников дорожного движения.

ГИБДД акцентирует внимание мотолюбилей на важности соблюдения скоростного режима, выбора безопасной дистанции, обязательного использования мотошлема и защитной экипировки. По возможности избегайте «слепых зон» других водителей и ночных поездок. Не забывайте, о том, что есть такие самые уязвимые категории участников дорожного движения как юные пешеходы и велосипедисты, поэтому будьте предельно внимательными при проезде пешеходных переходов и движении по дворовым территориям.