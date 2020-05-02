Земли сельскохозяйственного назначения необходимо обрабатывать.

С первой декады апреля 2020г. на территории Чановского района начали происходить ландшафтные пожары. В большинстве случаев данные пожары возникли, а затем и распространялись по землям сельскохозяйственного назначения. В ходе проведения проверок по фактам пожаров было установлено, что собственниками земельных участков, землепользователями не исполняются в полной мере требования, в части содержания земель сельскохозяйственного назначения.

В соответствии с п. 218(1) Правил противопожарного режима в Российской Федерации установлено: Правообладатели земельных участков (собственники земельных участков, землепользователи, землевладельцы и арендаторы земельных участков) сельскохозяйственного назначения должны принимать меры по защите сельскохозяйственных угодий от зарастания сорной растительностью и своевременному проведению сенокошения на сенокосах.

Так же , в соответствии с п. 72.3 Правил противопожарного режима в Российской Федерации установлено, что в период со дня схода снежного покрова до установления устойчивой дождливой осенней погоды или образования снежного покрова организации, иные юридические лица независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности, крестьянские (фермерские) хозяйства, общественные объединения, индивидуальные предприниматели, должностные лица, граждане , владеющие, пользующиеся и (или) распоряжающиеся территорией, прилегающей к лесу, обеспечивают ее очистку от сухой травянистой растительности, пожнивных остатков, валежника, порубочных остатков, мусора и других горючих материалов на полосе шириной не менее 10 метров от леса либо отделяют лес противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 0,5 метра или иным противопожарным барьером.

Невыполнение данных требований образует состав административного правонарушения, предусмотренный ст. 20.4 КоАП РФ.

ОНД и ПР по Чановскому району