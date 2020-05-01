Не разводите открытый огонь!

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Чановскому району призывает жителей соблюдать требования пожарной безопасности при обращении с огнем.

Выезжая на дачи и отдыхая на природе, а также при уборке территорий на своих приусадебных участках:

- не жгите траву, не разводите костры сжигая мусор на территории населенного пункта;

- тщательно тушите окурки и горящие спички перед тем, как выбросить их;

- проезжая по загородной автотрассе или в вагоне поезда, не бросайте непотушенные окурки из окон;

- не проходите мимо горящей травы; при невозможности потушить пожар своими силами, сообщайте в Службу спасения «101», «112».

С начала пожароопасного сезона сотрудниками отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Чановскому району проводятся профилактические рейдовые мероприятия, с целью доведения до населения требований пожарной безопасности в условиях пожароопасного сезона и применение мер административного воздействия к лицам, нарушающим требования пожарной безопасности.

За истекший период сотрудниками отдела было выявлено 13 фактов нарушений требований пожарной безопасности в части разведения костров, сжигания мусора в населенных пунктах и сжигание стерни на землях сельскохозяйственного назначения. Так же по фактам горения сухой травянистой растительности проводятся административные расследования по установлению собственников земельных участков, которые своевременно не приняли мер по защите сельскохозяйственных угодий от зарастания сорной растительностью и своевременному проведению сенокошения на сенокосах, к которым будут применены меры административного воздействия.

В соответствии с Постановлением Правительства Новосибирской области от 27.04.2020г. №138-п с 27 апреля по 11 мая 2020г. на территории Новосибирской области установлен особый противопожарный режим, на период которого запрещено любое разведение открытого огня.

Напоминаем, что в соответствии с российским законодательством за нарушение правил пожарной безопасности предусмотрена административная и уголовная ответственность.

Так, например, в соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях (ст.20.4 ), в частности, за разведение костров на территории населенного пункта и в неустановленных для этих целей местах, бесконтрольное сжигание стерни на полях для граждан штраф до 4 000 рублей, для должностных лиц до 30 000 рублей, индивидуальных предпринимателей до 40 000 рублей, для юридических лиц до 400 000 рублей.

ОНД и ПР по Чановскому району