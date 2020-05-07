Пожарная безопасность для дачников



В большинстве случаев тушение пожаров в дачных товариществах и садоводческих обществах осложняется отсутствием противопожарных разрывов между строениями, дорог и кольцевых проездов с твердым покрытием. Даже при наличии воды пожарные не всегда смогут подъехать на нужное расстояние к очагу возгорания, и в этом виноваты сами садоводы, которые самовольно захватывают лишние метры земли вдоль дорог, затрудняя проезд пожарной машины.

Еще один пример поразительной беспечности дачников – это скопление мусора вдоль дорог. Дачники выносят спиленные деревья и кустарники, остатки строительного мусора, старые вещи. При высокой температуре воздуха достаточно одного брошенного окурка, чтобы огромная куча мусора легко воспламенилась. В этом случае огонь неизбежно может перекинуться на близлежащие дачные домики. Садоводам необходимо запастись первичными средствами пожаротушения – это бочка с водой и ведро, багры, ломы, лопаты, емкости с песком, огнетушители.

Нужно позаботиться о содержании в исправном состоянии электрических сетей, электробытовых, газовых и керосиновых приборов, печей. Соблюдать меры предосторожности при их эксплуатации. С наступлением дачного сезона отдыхающие жгут костры, готовят шашлыки, топят бани. Увы, иногда это приводит к печальным последствиям. В каждом садоводческом товариществе должны иметься первичные средства тушения пожаров. Рекомендуется у каждого жилого строения устанавливать емкость (бочку) с водой или иметь огнетушитель.





Помните, строгое соблюдение мер пожарной безопасности – залог сохранности Вашего имущества от огня.



Телефоны экстренных служб: 01 – стационарный телефон;

101- сотовые операторы, 112 – единый номер вызова экстренных оперативных служб.