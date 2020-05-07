



С начала апреля на территории Чановского района установилась аномально теплая и сухая погода, не характерная для данного периода, что привело к быстрому сходу снежного покрова. Совокупность данных обстоятельств привела к обострению пожароопасной обстановки – ежедневно на территории района фиксируется до 30 термоточек.

Следует помнить, что погодные условия сами по себе не являются причиной возникновения возгораний, таковой причиной всегда является человек и его деятельность. Неосторожное обращение с огнем, бесконтрольный пал сухой растительности, нарушение техники пожарной безопасности при проведении полевых работ, вот тот не полный перечень причин возникновения пожаров.

Конечно, мало кто задумывается о вреде, причиняемом такими действиями флоре и фауне, но зачастую необдуманность действий, а иногда и откровенная глупость и надежда на извечный «авось» может привести к куда печальным последствиям. Огонь не прощает ошибок! Ежегодно на территории России происходят случаи когда, казалось бы, безобидное желание повысить урожайность своего сенокоса или вроде бы легкий способ очистить от сухой растительности пашню, приводят к трагическим последствиям. За считанные минуты огонь, перекинувшийся с полей и лесов уничтожает целые села, оставляя их жителей без имущества и крыши над головой, убивает животных и людей. И никакие меры экстренного реагирования не способны остановить разгула стихии.

Согласно статье 8.32 КоАП РФ Нарушение правил пожарной безопасности в лесах -влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи пятисот до трех тысяч рублей; на должностных лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей; на юридических лиц - от пятидесяти тысяч до двухсот тысяч рублей. Выжигание хвороста, лесной подстилки, сухой травы и других лесных горючих материалов с нарушением требований правил пожарной безопасности на земельных участках, непосредственно примыкающих к лесам, защитным и лесным насаждениям и не отделенных противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 0,5 метра, - влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трех тысяч до четырех тысяч рублей; на должностных лиц - от пятнадцати тысяч до двадцати пяти тысяч рублей; на юридических лиц - от ста пятидесяти тысяч до двухсот пятидесяти тысяч рублей. А в случае если такие нарушения повлекут за собой причинение значительного материального ущерба или гибель людей, виновное лицо будет привлечено к уголовной ответственности.

Уважаемые жители Чановского района, во избежание усугубления пожароопасной обстановки:

- соблюдайте правила пожарной безопасности в лесах и при проведении весенних полевых работ;

-не производите самостоятельный отжиг и пал сухой растительности;

- не разводите костры в лесах;

- не вывозите и не складируйте ТБО и растительные отходы с участков в полях и лесных насаждениях;

- ограничьте посещение лесов, до нормализации пожароопасной обстановки.

Помните, лишь неукоснительное соблюдение правил пожарной безопасности при проведении работ, а также рекомендаций уполномоченных государственных органов способно остановить дальнейшее ухудшение пожароопасной обстановки, сохранить природу, имущество и жизни людей.

Инженер отдела лесных отношений

по Чановскому лесничеству

Фомин С.А.