Обстановка с пожарами в Чановском районе.

За четыре месяца 2020г. на территории Чановского района произошло 107 пожаров, что на 64 пожара больше в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

Из всего количества пожаров 11 пожаров произошло в жилом секторе, в результате чего огнем повреждены и уничтожены дома, квартиры, надворные постройки, автотранспортное средство. К сожалению на пожарах погибло 2 человека. Пожары в жилом секторе произошли: на территории р.п. Чаны – 3 пожара, Щегловский сельсовет-3 пожара, Таганский сельсовет, Красносельский сельсовет, Старокарачинский сельсовет, Озеро-Карачинский сельсовет - по 1 пожару. Причинами пожаров послужило: неосторожное обращение с огнем, в том числе при курении-4, неисправность печного отопления-2, нарушение правил технической эксплуатации электрооборудования-3, неисправность электрооборудования транспортного средства, нарушение правил технической эксплуатации газового оборудования.

96 пожаров – это пожары сухой растительности, которые были обнаружены посредством космического мониторинга и гражданами. Для ликвидации данных пожаров привлекались добровольные пожарные команды поселений, добровольцы, маневренная группа администрации Чановского района, службы лесного хозяйства, подразделения пожарной охраны. В большинстве случаев природные пожары возникали по вине человека, умышленно выжигающих сухую траву, которые распространялись на большие площади. Условиями, способствующими распространению ландшафтных пожаров, являются необрабатываемые земли сельхозназначений, собственники которых своевременно не косят траву и не осуществляют на ней какую-либо деятельность.

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Чановскому району напоминает:

Нередко в весенний период на территории района происходят пожары по причине нарушения правил эксплуатации электрооборудования. В настоящее время жителями района приобретаются цыплята, утята и в целях их обогрева применяют электроосвещение. Зачастую граждане оставляют включенным электроосвещение и разного рода обогреватели в ночное время, что недопустимо и опасно, так как от электролампочки или обогревателя могут загореться рядом расположенные горючие материалы (коробка, тряпки, солома и т.д.). Для целей обогрева лучше применять нагретую воду.

Учитывая жаркие погодные условия и приближение школьных каникул, а так же то, что значительная часть учащихся находятся на дистанционном обучении, дети большую часть времени находятся одни, в связи с чем возникает опасность возникновения пожаров из-за детской шалости с огнем.

В целях профилактики пожаров из-за детской шалости с огнем:

- не оставляйте на виду спички, зажигалки и не разрешайте детям баловаться с данными предметами;

- не оставляйте детей одних в домах и квартирах;

- соблюдайте правила эксплуатации газовых плит, колонок, отопительных печей;

- будьте всегда осторожны с огнем, избегайте случаев его открытого применения.

Проводите постоянные беседы с детьми о недопущении игры со спичками и с подобного рода предметами, объясняйте детям возможные последствия игры с огнем. Подготовьте детей к правильным действиям в случае возникновения пожара, пусть дети запомнят свой адрес и телефон пожарной охраны, чтобы при необходимости вызвать помощь. В случае причинения материального ущерба из-за детской шалости с огнем возмещать его будут родители.





Помните действия в случае пожара:

- Сообщите по телефону "101", «112» или 21-448;

- Примите меры по эвакуации людей, имущества.

- По возможности приступите к тушению пожара.

Соблюдайте требования пожарной безопасности!

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Чановскому району