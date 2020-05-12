Безусловно, каждый знает, что алкоголь и автомобиль - несовместимые вещи. Под влиянием алкоголя процессы восприятия человеком окружающей действительности изменяются: снижается скорость реакции, что не позволяет водителю правильно оценить сложившуюся на дороге ситуацию, а снижение критичности провоцирует его на резкие непрогнозируемые маневры, что может привести к аварии с тяжкими последствиями.

Известно, что реакция организма и времени выведения алкоголя и продуктов его распада у людей индивидуальны и зависят от многих факторов. В целом, алкоголь выводится из крови человека до 20 часов. Следует помнить, если со времени принятия алкоголя прошло более 8 часов и чувствуется головная боль, тремор, сухость во рту, вялость, раздражительность, жажда, скорее всего это похмелье. Управлять автомобилем в таком состоянии опасно! Необходимо воздержаться от поездки.

Госавтоинспекция Чановского района напоминает водителям, что за управление транспортом в состоянии опьянения предусмотрено лишение права управления транспортными средствами на срок от полутора до двух лет и штраф в размере 30 тысяч рублей.

Повторное управление транспортом водителем в состоянии опьянения является уголовным преступлением.