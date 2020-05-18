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В Чановском районе чрезвычайно высокий 5-ый класс пожарной опасности.

 

На территории Чановского района в связи с установившейся жаркой  и сухой погодой   установился чрезвычайно высокий класс пожарной опасности. В это время, даже малокалорийный  источник зажигания  способен привести к пожару. Сухая травянистая растительность, которая еще не вся покрыта свежей травой,  покрывает огромные территории нашего района, что дополнительно способствует повышению пожарной опасности. Возникающие загорания будут распространяться на большие площади.   В большинстве случае возгорания происходят по вине человека (оставленные костры, брошенные непотушенные спички и окурки, а так же оставленный мусор в виде бутылок).   

  Государственный пожарный надзор предупреждает: 
— соблюдайте требования пожарной безопасности! 
— не допускайте сжигания мусора на своих садовых, дачных участках и на территории населенных пунктов,  мусор необходимо вывозить в специально отведенные органами местного самоуправления места.
— не сжигайте мусор вблизи леса и лесных насаждений! 
— не проводите отжиг травы! 
— не разводите костры в лесах и на полях! 
— будьте внимательны и осторожны при обращении со спичками, сигаретами и другими огнеопасными предметами! 
тщательно тушите  окурки и горящие спички перед тем, как выбросить их;

- не проходите мимо горящей травы; при невозможности потушить пожар своими силами, сообщайте в службу спасения 101, 112  ;

Проведите очистку территорий домовладений, организаций   и прилегающих территорий от травы, камыша и бурьяна.  

Уважаемые жители Чановского района. При необдуманном разведении или пользовании огнем Вы ставите под угрозу чью-то жизнь и имущество граждан.

         Напоминаем, что в соответствии с Российским законодательством за нарушение правил пожарной безопасности предусмотрена административная и уголовная ответственность.

 

 

ОНД и ПР по Чановскому району 

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