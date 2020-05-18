В Чановском районе чрезвычайно высокий 5-ый класс пожарной опасности.

На территории Чановского района в связи с установившейся жаркой и сухой погодой установился чрезвычайно высокий класс пожарной опасности. В это время, даже малокалорийный источник зажигания способен привести к пожару. Сухая травянистая растительность, которая еще не вся покрыта свежей травой, покрывает огромные территории нашего района, что дополнительно способствует повышению пожарной опасности. Возникающие загорания будут распространяться на большие площади. В большинстве случае возгорания происходят по вине человека (оставленные костры, брошенные непотушенные спички и окурки, а так же оставленный мусор в виде бутылок).

Государственный пожарный надзор предупреждает:

— соблюдайте требования пожарной безопасности!

— не допускайте сжигания мусора на своих садовых, дачных участках и на территории населенных пунктов, мусор необходимо вывозить в специально отведенные органами местного самоуправления места.

— не сжигайте мусор вблизи леса и лесных насаждений!

— не проводите отжиг травы!

— не разводите костры в лесах и на полях!

— будьте внимательны и осторожны при обращении со спичками, сигаретами и другими огнеопасными предметами!

- тщательно тушите окурки и горящие спички перед тем, как выбросить их;

- не проходите мимо горящей травы; при невозможности потушить пожар своими силами, сообщайте в службу спасения 101, 112 ;

Проведите очистку территорий домовладений, организаций и прилегающих территорий от травы, камыша и бурьяна.

Уважаемые жители Чановского района. При необдуманном разведении или пользовании огнем Вы ставите под угрозу чью-то жизнь и имущество граждан.

Напоминаем, что в соответствии с Российским законодательством за нарушение правил пожарной безопасности предусмотрена административная и уголовная ответственность.

ОНД и ПР по Чановскому району