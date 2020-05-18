В Чановском районе чрезвычайно высокий 5-ый класс пожарной опасности.
На территории Чановского района в связи с установившейся жаркой и сухой погодой установился чрезвычайно высокий класс пожарной опасности. В это время, даже малокалорийный источник зажигания способен привести к пожару. Сухая травянистая растительность, которая еще не вся покрыта свежей травой, покрывает огромные территории нашего района, что дополнительно способствует повышению пожарной опасности. Возникающие загорания будут распространяться на большие площади. В большинстве случае возгорания происходят по вине человека (оставленные костры, брошенные непотушенные спички и окурки, а так же оставленный мусор в виде бутылок).
Государственный пожарный надзор
предупреждает:
— соблюдайте требования пожарной безопасности!
— не допускайте сжигания мусора на своих садовых, дачных участках и на территории населенных пунктов, мусор необходимо вывозить в специально отведенные органами местного самоуправления места.
— не сжигайте мусор вблизи леса и лесных насаждений!
— не проводите отжиг травы!
— не разводите костры в лесах и на полях!
— будьте внимательны и осторожны при обращении со спичками, сигаретами и другими огнеопасными предметами!
- тщательно тушите окурки и горящие спички перед тем, как выбросить их;
- не проходите мимо горящей травы; при невозможности потушить пожар своими силами, сообщайте в службу спасения 101, 112 ;
Проведите очистку территорий домовладений, организаций и прилегающих территорий от травы, камыша и бурьяна.
Уважаемые жители Чановского района. При необдуманном разведении или пользовании огнем Вы ставите под угрозу чью-то жизнь и имущество граждан.
Напоминаем, что в соответствии с Российским законодательством за нарушение правил пожарной безопасности предусмотрена административная и уголовная ответственность.
ОНД и ПР по Чановскому району