Информация по пожару.

18 Мая 2020 года около 16:30 по местному времени произошел пожар в надворной постройке , расположенной на территории домовладения в р.п. Чаны улицы Герцена Новосибирской области. В результате происшедшего пожара огнем повреждена стена надворной постройки. Причиной пожара послужило нарушение правил монтажа электрооборудования. Благодаря тому, что пожар был вовремя обнаружен хозяином и помощью соседей, надворная постройка осталась цела.

ОНД и ПР по Чановскому району УНД и ПР ГУ МЧС России по НСО обращает внимание граждан и руководителей предприятий на строгое соблюдение мер пожарной безопасности при устройстве и эксплуатации электрооборудования.

Для того, чтобы при эксплуатации электрооборудования не возникло ситуаций, способствующих возникновению пожаров, необходимо помнить:

- не включайте одновременно в сеть все имеющиеся в доме электроприборы, а если вы уходите из дома, выключайте их из сети;

- не оставляйте включенное на ночь электроосвещение в надворных постройках,

- не разрешайте малолетним детям самостоятельно включать электроприборы;

- ни в коем случае нельзя пользоваться поврежденными розетками и выключателями, использовать самодельные приборы;

- ремонт неисправных приборов должен производиться только квалифицированными специалистами. Особую опасность представляют собой электронагревательные приборы с пересохшими или поврежденными проводами;

- исключите попадание шнуров питания электрических обогревателей в зону теплового излучения и воду;

- соприкосновение обогревателей с мебелью и тканями вызывает тепловое воспламенение, поэтому при их эксплуатации следует их устанавливать на безопасном расстоянии;

- не допускайте использования горючих абажуров на электролампах;

- не допускайте устройства временных самодельных электросетей в помещениях;

- замените оголенные и ветхие электрические провода;

- проводите своевременную замену электропроводов в надворных постройках,

- не допускайте эксплуатации самодельных электронагревательных приборов;

- соединение электрических проводов следует производить путем пропайки или опрессовки.

- не допускайте включения электронагревательных приборов без соединительной вилки.

Чтобы при использовании электрооборудования обезопасить себя от пожара, следует придерживаться некоторых правил:

- одновременное включение в электросеть нескольких электроприборов большой мощности ведет к ее перегрузке и может стать причиной пожара;

- если при включении или выключении бытовой техники в розетку вы видите искры, если розетки нагреваются при включении в сеть бытовой техники – это признак слабых контактов. Лучший способ предотвратить скорый пожар – заменить розетку. Помните, что предохранители защищают от коротких замыканий, но не от пожара из-за плохих контактов;

- не используйте в быту дешевых розеток и удлинителей, они многократно увеличивают риск пожара. Не экономьте на безопасности, покупайте только сертифицированную электрофурнитуру;

- если при включении того или иного электроприбора освещение становится чуть темнее, это верный признак того, что сеть перегружена. В большинстве случаев проблема кроется в небрежных скрутках электрических проводов или слабо затянутых контактах. А это – предвестник пожара. В данном случае нужно срочно вызывать электрика.

Обесточивайте надворные постройки и подсобные помещения если Вы в них не находитесь. Уезжая на длительное время, по возможности, обесточивайте жилые помещения, надворные постройки путем отключения «автоматов» или «пробок».

ОНД и ПР по Чановскому району УНД и ПР ГУ МЧС России по Новосибирской области