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Информация по пожару.

28 мая  2020  года около 13:13   по местному времени  произошел пожар грубых кормов на территории домовладения  в аул Тебисе  Чановского района  Новосибирской области.  В результате происшедшего пожара огнем уничтожен стог сена в количестве 60 центнеров на площади 100м.кв. Причиной пожара явилось возгорание сена в результате   преломления солнечных лучей через призму стекла бутылки.

ОНД и ПР  по Чановскому району УНД и ПР  ГУ МЧС  России по НСО обращает внимание граждан , руководителей предприятий  на строгое соблюдение мер пожарной безопасности при содержании придомовой  территории  и территории предприятий организаций.

В соответствии  с Правилами противопожарного режима в Российской Федерации :

- запрещается использовать противопожарные расстояния между зданиями, сооружениями и строениями для складирования материалов, оборудования и тары, для стоянки транспорта и строительства (установки) зданий и сооружений, для разведения костров и сжигания отходов и тары,

- территории населенных пунктов и организаций, в пределах противопожарных расстояний между зданиями, сооружениями и открытыми складами, а также участки, прилегающие к жилым домам, дачным и иным постройкам,  должны своевременно очищаться от горючих отходов, мусора, тары, опавших листьев, сухой травы,  так как сухая трава, камыш  и  бурьян источники опасности,

- оставшиеся  в жилом секторе с зимы  грубые корма  уберите подальше от построек,
-  при уборке территорий нельзя допускать сжигания мусора, разведение костров, сжигание отходов и тары;

- запрещается сжигание стерни, пожнивных остатков и разведение костров на полях.

-  не устраивайте на территориях населенных пунктов и организаций свалки горючих  отходов;
-  необходимо освободить противопожарные  разрывы  между зданиями и сооружениями, создать условия для беспрепятственного проезда пожарных автомобилей к жилым домам и пожарным водоемам;     
- у каждого жилого строения рекомендуется устанавливать емкость (бочку) с водой или иметь огнетушитель;          
 - соблюдайте особую осторожность при обращении с огнем - помните, что даже непотушенная спичка или сигарета, брошенная в траву, может послужить причиной загорания и привести к серьезному пожару;

   Отдельно хочется обратиться к родителям: проведите профилактические беседы со своими детьми, расскажите им об опасности игр со спичками и другими пожароопасными предметами, объясните им, что ни в коем случае нельзя поджигать сухую траву, разводить костры, каким бы увлекательным занятием это не казалось.   

Помните действия в случае пожара:

- Сообщите по телефону "101", «112» или 21-448;

- Примите меры по эвакуации людей, имущества.

- По возможности приступите к тушению пожара. 

Соблюдайте требования пожарной безопасности!

ОНД и ПР  по Чановскому району УНД и ПР  ГУ МЧС России по Новосибирской области.

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