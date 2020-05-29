Информация по пожару.

28 мая 2020 года около 13:13 по местному времени произошел пожар грубых кормов на территории домовладения в аул Тебисе Чановского района Новосибирской области. В результате происшедшего пожара огнем уничтожен стог сена в количестве 60 центнеров на площади 100м.кв. Причиной пожара явилось возгорание сена в результате преломления солнечных лучей через призму стекла бутылки.

ОНД и ПР по Чановскому району УНД и ПР ГУ МЧС России по НСО обращает внимание граждан , руководителей предприятий на строгое соблюдение мер пожарной безопасности при содержании придомовой территории и территории предприятий организаций.

В соответствии с Правилами противопожарного режима в Российской Федерации :

- запрещается использовать противопожарные расстояния между зданиями, сооружениями и строениями для складирования материалов, оборудования и тары, для стоянки транспорта и строительства (установки) зданий и сооружений, для разведения костров и сжигания отходов и тары,

- территории населенных пунктов и организаций, в пределах противопожарных расстояний между зданиями, сооружениями и открытыми складами, а также участки, прилегающие к жилым домам, дачным и иным постройкам, должны своевременно очищаться от горючих отходов, мусора, тары, опавших листьев, сухой травы, так как сухая трава, камыш и бурьян источники опасности,

- оставшиеся в жилом секторе с зимы грубые корма уберите подальше от построек,

- при уборке территорий нельзя допускать сжигания мусора, разведение костров, сжигание отходов и тары;

- запрещается сжигание стерни, пожнивных остатков и разведение костров на полях.

- не устраивайте на территориях населенных пунктов и организаций свалки горючих отходов;

- необходимо освободить противопожарные разрывы между зданиями и сооружениями, создать условия для беспрепятственного проезда пожарных автомобилей к жилым домам и пожарным водоемам;

- у каждого жилого строения рекомендуется устанавливать емкость (бочку) с водой или иметь огнетушитель;

- соблюдайте особую осторожность при обращении с огнем - помните, что даже непотушенная спичка или сигарета, брошенная в траву, может послужить причиной загорания и привести к серьезному пожару;

Отдельно хочется обратиться к родителям: проведите профилактические беседы со своими детьми, расскажите им об опасности игр со спичками и другими пожароопасными предметами, объясните им, что ни в коем случае нельзя поджигать сухую траву, разводить костры, каким бы увлекательным занятием это не казалось.

Помните действия в случае пожара:

- Сообщите по телефону "101", «112» или 21-448;

- Примите меры по эвакуации людей, имущества.

- По возможности приступите к тушению пожара.

Соблюдайте требования пожарной безопасности!

ОНД и ПР по Чановскому району УНД и ПР ГУ МЧС России по Новосибирской области.