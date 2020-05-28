Безопасность во время «летних каникул»!

В связи с наступлением летних каникул ОНД и ПР по Чановскому району УНД и ПР Главное управление МЧС России по Новосибирской области информирует родителей и педагогов о правилах безопасности детей в летний период. Во время летних каникул детей подстерегает повышенная опасность на дорогах, у водоёмов, в лесу, на игровых площадках, во дворах и даже дома. Этому способствует погода, любопытство детей, наличие свободного времени, а главное отсутствие должного контроля со стороны взрослых. Чтобы избежать несчастных случаев, родителям, родственникам, педагогам необходимо знать ряд правил и условий при организации отдыха детей. Заранее решите проблему свободного времени детей, и кто из взрослых будет следить за ребенком во время летних каникул. Проведите с детьми индивидуальные беседы, объяснив важные правила, соблюдение которых поможет сохранить жизнь. Помните! Поздним вечером и ночью детям и подросткам законодательно запрещено появляться на улице без сопровождения взрослых. Если вы отправляетесь с ребенком куда-либо вне дома, заранее условьтесь с ним о месте встречи, на случай если ребенок потеряется. Не разрешайте разговаривать с незнакомыми людьми. Объясните ребёнку, что это может быть опасно. Постоянно будьте в курсе, где и с кем ваш ребёнок, контролируйте место пребывания детей. Следите, чтобы дети не подвергались излишнему воздействию солнечных лучей и были защищены от перегрева. Никогда не оставляйте ребенка в запертом автомобиле, даже на несколько минут. Во время каникул многие дети проводят целые часы «на колесах» - на роликах, скейтбордах и так далее. Необходимо, чтобы они соблюдали правила безопасности, использовали защиту для коленей, локтей, и обязательно носили шлемы, чтобы не стать жертвой или виновником дорожно-транспортного происшествия, обучите детей правилам дорожного движения, научите их быть предельно внимательными на дороге и в общественном транспорте. Помните, что от природы дети беспечны и доверчивы. Внимание у детей бывает рассеянным. Поэтому, чем чаще вы напоминаете ребёнку несложные правила поведения, тем больше вероятность, что он их запомнит, и будет применять. Дети очень хорошие подражатели, и ваши личные привычки, касающиеся закрывание окон и дверей, общение с визитерами, способы избегания конфликтных ситуаций и «опасных» мест ,соблюдение правил дорожного движения оказывают двойную услугу, сохраняя благополучие вашей семьи и формируя у ребенка правильные навыки.

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Чановскому району