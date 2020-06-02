Обстановка с пожарами на территории Чановского района

На территории Чановского района за прошедшие 5 месяцев текущего года произошло 117 пожаров, из которых 16 произошли в жилом секторе. Объектами пожаров в 101 случае явились сухая трава и мусор, которые произошли в результате человеческого фактора (неосторожного обращения с огнем, умышленного выжигания сухой растительности). В результате происшедших пожаров в жилом секторе, огнем повреждены жилые дома и квартиры, надворные постройки, домашние вещи и имущество граждан, автотранспортные средства. Основными причинами пожаров, происшедших в Чановском районе , явились: нарушение правил устройства и правил технической эксплуатации эл. оборудования- 5 пожаров, неосторожное обращение с огнем, в том числе при курении – 3 пожара , неисправность и нарушение требований пожарной безопасности при эксплуатации печей- 5 пожаров, нарушение правил эксплуатации газового оборудования-1 пожар, неисправность электропроводки транспортного средства- 1 пожар, а так же один пожар произошел в результате преломления солнечных лучей через стекло бутылки, находящейся на земле рядом с горючими материалами. На происшедших пожарах в 2-х случаях произошла гибель людей. Объектами пожаров в 6 случаях послужили жилые дома, 9 пожаров произошло в надворных постройках и 1 пожар произошел на трассе Р-254 «Иртыш» , в результате которого был уничтожен автомобиль ГАЗ-3302 .

В целях недопущения пожаров на территории Чановского района, предупреждения гибели и травмирования на них людей, отдел надзорной деятельности и профилактической работы обращает внимание граждан и руководителям предприятий: на соблюдение требований безопасности при пользовании электроприборами, газовыми приборами и при эксплуатации печного отопления, на недопущение оставления без присмотра малолетних детей, об осторожности при обращении с огнем, в том числе при курении; о недопущении сжигания отходов и тары; на своевременную очистку приусадебных участков и территорий организаций от горючих отходов, мусора, тары, опавших листьев и сухой травы; на своевременный ремонт и замену электропроводки в жилых помещениях и надворных постройках. Скошенная трава на территории населенных пунктов, жилого сектора и предприятий должна своевременно убираться, так как в условиях сухой погоды через 2-3 дня она становится горючим материалом.

В целях сбережения своей жизни и здоровья, так же Ваших родственников установите в жилых помещения автономные пожарные извещатели, которые в случае возникновения пожара своевременно известят о беде.

При обнаружении пожара сообщайте в Службу спасения «101», «112».

ОНД и ПР по Чановскому району