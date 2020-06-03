Будьте осторожны при эксплуатации электрооборудования

На территории Чановского района с начала 2020 года от неисправности и нарушений требований пожарной безопасности при эксплуатации электрооборудования произошло 5 пожаров. В результате происшедших пожаров огнем повреждены жилые здания и надворные постройки, домашние вещи и имущество граждан, причинен материальный ущерб.

ОНД и ПР по Чановскому району УНД и ПР ГУ МЧС России по НСО обращает внимание частных домовладельцев, ответственных квартиросъемщиков, руководителей предприятий и организаций на строгое соблюдение мер пожарной безопасности.

- Электропроводка в зданиях и помещениях всех видов должна находиться в исправном состоянии. Монтаж электропроводки должен производить опытный электромонтер. Изоляция электропроводов должна периодически проверяться.

- Электроприборы разрешается включать в электрическую сеть только при помощи штепсельных соединений заводского изготовления.

При эксплуатации действующих электроустановок запрещается:

- эксплуатировать электропровода и кабели с видимыми нарушениями изоляции;

- пользоваться розетками, рубильниками, другими электроустановочными изделиями с повреждениями;

- обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими горючими материалами, а также эксплуатировать светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника;

- пользоваться электроутюгами, электроплитками, электрочайниками и другими электронагревательными приборами, не имеющими устройств тепловой защиты, а также при отсутствии или неисправности терморегуляторов, предусмотренных конструкцией;

- применять нестандартные (самодельные) электронагревательные приборы;

- оставлять без присмотра включенными в электрическую сеть электронагревательные приборы, а также другие бытовые электроприборы, в том числе находящиеся в режиме ожидания, за исключением электроприборов, которые могут и (или) должны находиться в круглосуточном режиме работы в соответствии с инструкцией завода-изготовителя;

- размещать (складировать) в электрощитовых (у электрощитов), у электродвигателей и пусковой аппаратуры горючие (в том числе легковоспламеняющиеся) вещества и материалы;

- при проведении аварийных и других строительно-монтажных и реставрационных работ использовать временную электропроводку, включая удлинители, сетевые фильтры, не предназначенные по своим характеристикам для питания применяемых электроприборов.

Обесточивайте надворные постройки и подсобные помещения. Уезжая на длительное время, по возможности, обесточивайте жилые помещения, надворные постройки путем отключения «автоматов» или «пробок».

В настоящее время жителями района приобретаются цыплята, утята и в целях их обогрева применяют электроосвещение. Зачастую граждане оставляют включенным электроосвещение и разного рода обогреватели в ночное время, что недопустимо и опасно, так как от электролампочки или обогревателя могут загореться рядом расположенные горючие материалы (коробка, тряпки, солома и т.д.). Для целей обогрева лучше применять нагретую воду. На территории Чановского района по данной причине пожары происходят нередко.

Помните действия в случае пожара:

- Сообщите по телефону "101", «112» или 21-448;

- Примите меры по эвакуации людей, имущества.

- По возможности приступите к тушению пожара.

Соблюдайте требования пожарной безопасности!

ОНД и ПР по Чановскому району УНД и ПР ГУ МЧС России по Новосибирской области.