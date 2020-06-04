ИНФОРМАЦИЯ ПО ПОЖАРУ

03.06.2020 года в 14 час 39 минут произошел пожар в бане расположенной на земельном участке по адресу: ул.Тихая, 13 к.п. Озеро Карачи Чановского района НСО. В результате пожара огнем повреждена крыша, перекрытие и внутренняя отделка бани площадью 15 м.кв. Причиной пожара послужило нарушение правил устройства печного отопления, а именно: противопожарная отступка от печи и дымовой трубы до горючих материалов не соответствовала требованиям пожарной безопасности. Погибших и пострадавших нет.

ОНД и ПР по Чановскому району УНД и ПР ГУ МЧС России по НСО обращает внимание частных домовладельцев, ответственных квартиросъемщиков, руководителей предприятий и организаций на строгое соблюдение мер пожарной безопасности.

- При эксплуатации печного отопления запрещается:

а) оставлять без присмотра печи, которые топятся, а также поручать надзор за ними детям;

б) располагать топливо, другие горючие вещества и материалы на предтопочном листе;

в) применять для розжига печей бензин, керосин, дизельное топливо и другие легковоспламеняющиеся и горючие жидкости;

г) топить углем, коксом и газом печи, не предназначенные для этих видов топлива;

д) производить топку печей во время проведения в помещениях собраний и других массовых мероприятий;

е) использовать вентиляционные и газовые каналы в качестве дымоходов;

ж) перекаливать печи.

При топке печей и котлов происходит значительный нагрев стенок отопительного прибора и конструкций дымохода. Для безопасной эксплуатации необходимо чёткое выполнение норм по противопожарной разделке печи и дымохода, а так же правильность выбора места установки печи и прохождения дымохода. Так как именно в дымоходе банной печи дымовые газы имеют наиболее высокую температуру (могут достигать +600*С), от чего легко воспламенятся рядом расположенные горючие конструкции.

Часто причиной пожаров является возгорание древесины, находящейся в состоянии называемым «пирофорная древесина» - когда при длительном нагреве древесина может переходить в состояние, когда она способна загореться при температурах значительно более низких (порядка 1000С), нежели температура воспламенения или самовоспламенения обычной древесины. В таком состоянии ее называют «пирофорная древесина», на самом деле данное вещество уже не является древесиной – это уголь.

Поэтому, если Вы видите почернение древесины, расположенной недалеко от дымовой трубы или печи, необходимо горючие конструкции демонтировать или защитить негорючим материалом.

- Перед началом отопительного сезона необходимо осуществить проверки и ремонт печей, а также других отопительных приборов и систем.

- В течение отопительного сезона необходимо проводить очистку дымоходов и печей от сажи не реже1 раза в 3 месяца.

- Запрещается эксплуатировать печи и другие отопительные приборы без противопожарных разделок (отступок) от горючих конструкций, предтопочных листов, изготовленных из негорючего материала размером не менее 0,5 x 0,7 метра (на деревянном или другом полу из горючих материалов), а также при наличии прогаров и повреждений в разделках (отступках) и предтопочных листах.

- Зола и шлак, выгребаемые из топок, должны быть залиты водой и удалены в специально отведенное для них место в дали, от строений и надворных построек.

- При установке временных металлических и других печей заводского изготовления в помещениях общежитий, административных, общественных и вспомогательных зданий предприятий, в жилых домах обеспечивается выполнение указаний (инструкций) предприятий-изготовителей этих видов продукции, а также требований норм проектирования, предъявляемых к системам отопления.

- Необходимо обеспечивать побелку дымовых труб и стен, в которых проходят дымовые каналы.

Помните действия в случае пожара:

- Сообщите по телефону "101", «112»;

- Примите меры по эвакуации людей, имущества.

- По возможности приступите к тушению пожара.

Соблюдайте требования пожарной безопасности!

ОНД и ПР по Чановскому району УНД и ПР ГУ МЧС России по Новосибирской области.