Госавтоинспекция Чановского района информирует водителей об оформлении ДТП без участия сотрудников Госавтоинспекции

Инспекторы ГИБДД напоминают гражданам о праве оформления дорожно-транспортного происшествия без сотрудников полиции. В целях существенного сокращения времени при оформлении дорожно-транспортного происшествия и предотвращения заторовых ситуаций на дорогах, когда причинён лишь материальный ущерб и нет пострадавших, Госавтоинспекция предлагает водителям автотранспорта использовать процедуру «Европротокола» без привлечения сотрудников полиции.

Инструкция по оформлению ДТП:

- чётко следуйте Правилам дорожного движения;

- остановиться, включить аварийную сигнализацию и выставить знак аварийной остановки.

Оценить ситуацию:

- только 2 участника ДТП;

- пострадавших нет;

- оба застрахованы по ОСАГО;

- небольшой ущерб.

Зафиксировать положение автомобилей при помощи фотофиксации:

- общий план;

- следы торможения;

- поврежденные элементы;

-оба транспортных средства и их номера.

Освободить проезжую часть, переместив автомобили в безопасное место.

Оценить материальный ущерб, который не вызывают разногласий.

Заполнить извещение о ДТП

Покинуть место ДТП

Дополнительно сообщаем, что размер возмещения материального ущерба будет исходить от:

1.Водителей, которые совместно определили виновника аварии, но не имеют возможности или желания прибегнуть к фиксации через приложение «ДТП.Европротокол» (выплата составит 100 тысяч рублей).

2. Водителей, которые имеют разногласия и не определили между собой виновника, но все обстоятельства ДТП запечатлены фотофиксацией. При таких условиях у водителей сохраняется возможность оформления Европротокола (выплата составит 100 тысяч рублей).

3. Водителей, которые совместно определили виновника аварии и оформили ДТП с помощью приложения «ДТП.Европротокол» (выплата составит 400 тысяч рублей).

Следует отметить, что в соответствии с пунктом 2.6.1 Правил дорожного движения, при обоюдном согласии в оценке обстоятельств ДТП без пострадавших, водители могут самостоятельно нарисовать схему происшествия и обратиться в подразделение ГИБДД.

Действия участников дорожного движения перед обращением к сотрудникам Госавтоинспекции:

1. Убедиться, что ДТП никто не пострадал.

2. Уточнить с другим участником все обстоятельства ДТП, разногласий не должно быть.

3. Зафиксировать положения автомобилей при помощи фотофиксации.

4. Нарисовать схему ДТП (вид сверху), которая подписывается обоими участниками.

5. Освободить проезжую часть.

6. Со всеми документами прибыть в подразделение ГИБДД для оформления.

Госавтоинспекция Чановского района