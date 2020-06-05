Неисправное печное отопление – источник пожара.

В целях профилактики пожаров в жилом секторе на территории Чановского района, предотвращения гибели и травмирования на них людей сотрудниками отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Чановскому району проводятся профилактические рейдовые мероприятия по местам проживания граждан. В ходе рейдовых мероприятий выявляются факты, когда граждане не соблюдают требования пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления, что может привести к пожару и на что было обращено особое внимание.

При эксплуатации печного отопления:

- Не доверяйте растопку печей детям, а также не храните спички в доступном для них месте.

- Распределите горючие материалы (вещи, мебель, дрова, уголь и т.п.) так, чтобы расстояние от печи до них было не менее 0.7 метров, а от топочных отверстий – не менее 1.25 м.

- Топку печи необходимо прекращать не менее чем за два часа до отхода ко сну.

- Золу и шлак, удаляемую из топок проливайте водой и удаляйте в специально отведенное для них безопасное место, но ни в коем случае под забор, под стену дома или постройки,

- При обнаружении на металлических частях печи трещин, отсутствие предусмотренных конструкции щеколд, а также щелей образовавшихся в результате воздействия на металлические части печи высоких температур, обратитесь к квалифицированному специалисту с целью устранения данных недостатков.

По статистике 70% пожаров в банях происходят в районе потолочного перекрытия . Как правило они бывают из-за неправильного монтажа, плохих сэндвич труб или недостаточной противопожарной разделки дымовой трубы от сгораемых конструкций .

- Отопительная печь должна иметь соответствующие разделки и отступки от горючих конструкций. Противопожарная разделка – утолщение стенки печи или дымового канала (трубы) в месте соприкосновения её с конструкцией здания, (обычно потолочным перекрытием) выполненной из горючего или трудно горючего материала. Расстояние от внутренней поверхности трубы (дымохода) до сгораемой конструкции должно быть не менее 500мм, при защите металлическим листом по асбестовому картону толщиной 8 мм или штукатуркой толщиной 25 мм по металлической сетке – не менее 380 мм.

Разделки и отступки необходимы для того, что бы в процессе эксплуатации печи от нагревшихся стен и труб не загорелись рядом расположенные строительные конструкции (перегородки, потолок, стены).

- У отопительной печи должен быть предтопочный лист размером не менее 0.5х0.7 м., без прогаров и повреждений, наличие которого защитит от возгорания горючие материалы на полу, в случае выпадения угля из топки,

При устройстве печного оборудования владельцы строений редко ориентируются на инструкцию, идущую с оборудованием. Зачастую строят «по советам», которые не всегда бывают правильными.

При этом размеры разделок от дымохода до сгораемых конструкций занижаются либо вообще не делаются, соответственно приводит к возникновению пожара. Также часто люди привлекают к установке печного отопления специалистов, не обладающих достаточным уровнем знаний.

ЗАПОМНИТЕ! КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ УСТАНАВЛИВАТЬ СЭНДВИЧ-ТРУБЫ БЕЗ УСТРОЙСТВА РАЗДЕЛКИ! СОДЕЖАЩАЯСЯ В ТРУБАХ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ НЕ УБЕРЕЖОТ ОТ ВОЗГОРАНИЯ ДЕРЕВЯННЫЕ КОНСТРУКЦИИ!

ЭТО ОШИБОЧНОЕ МНЕНИЕ ОБЕРНУЛОСЬ ДЛЯ МНОГИХ ПОЖАРОМ!

При эксплуатации печного отопления запрещается:

- оставлять без присмотра топящиеся печи, поручать надзор за ними детям;

- располагать топливо и другие горючие вещества на предтопочном листе;

- сушить вещи над печными плитами,

- применять для розжига печей бензин, керосин и другие горючие вещества, так как в результате этого происходит взрыв паров внутри печи;

- перекаливать печь;





при возникновении пожара ЗВОНИТЬ: 101, 112

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Чановскому району

УНД и ПР ГУ МЧС России по Новосибирской области

т. 23-567