В целях привлечения внимания к проблемам детского дорожно-транспортного травматизма и профилактики дорожно-транспортных происшествий с участием детей, сотрудники Чановской Госавтоинспекции в период летних школьных каникул провели профилактическую акцию «Берегите-детей».

В ходе проведения мероприятия автоинспекторы проводили беседы с водителями транспортных средств, напоминая им о повышенном внимании к детям – пешеходам и о правилах перевозки несовершеннолетних пассажиров. Дорожные полицейские вручали водителям буклеты с напоминанием о неукоснительном соблюдении правил дорожного движения.

Автоинспекторы отметили, что мероприятие проводится с целью предупреждения аварийности с участием детей в летний период, в том числе во время каникул, когда ребятишки чаще бывают на улице и передвигаются по дорогам.