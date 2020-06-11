Пожарная безопасность на природе

Находясь на природе надо помнить, что разведение костров, розжиг мангалов и применение открытого огня разрешается далеко не всегда и не везде.

Например, при объявлении высокой пожарной опасности в лесах или при действующим особом противопожарном режиме на данной территории пользование любыми источниками огня запрещается.

В остальных случаях на разведение костров тоже налагаются определенные ограничения. Разрешено разводить костры на специально оборудованных площадках.

Опасно для розжига применять бензин, другие нефтепродукты. Его пары могут вспыхнуть в теплом воздухе над кострищем и обжечь вам брови и ресницы, если не наделать еще большей беды.

Недопустимо разводить костры на обсохших торфяных болотах, так как торф, однажды подожженный, до конца потушить почти невозможно. Нельзя разводить костры в густом кустарнике и рядом с деревьями.

Костер нельзя оставлять без присмотра. Перед уходом костер должен быть надежно потушен. Залейте его водой. Голыми руками прощупайте кострище, не осталось ли там после заливки горячих углей. Если почувствуете тепло, залейте еще. Угли должны оставляться холодными. Уходя, на всякий случай забросайте кострище землей (это обязательно, если костер не был залит водой, а просто прекратил гореть), а остаток дров отнесите подальше от него.

Никакой источник огня не должен оставаться в лесу. Носите с собой коробочку или пакет, куда складывайте огарки спичек и окурки. Многие туристы считают, что использованную спичку надо переломить пополам – это гарантия, что она потушена.

Во избежание пожара запрещается:

пользоваться открытым огнём в лесу в пожароопасный период (середина и конец весны, всё лето и начало осени);

разводить костёр в тех местах, где много сухой травы,

категорически запрещается посещение лесов до отмены противопожарного режима, если он введен в данной местности;

брать с собой в лес легковоспламеняющиеся жидкости, а также пропитанные ими материалы;

запрещено оставлять в лесу стеклянные осколки: при попадании солнечных лучей эти осколки могут сфокусировать их, что приведёт к возникновению пожара;

бросать в лесу горящие спички, тлеющие тряпки, окурки;

выжигать сухую траву на лесных полянах, в садах, на полях, под деревьями;

разводить костер в ветреную погоду и оставлять его без присмотра.

Памятка пожарной безопасности на природе.

Костер в лесу разводите только в случае особой надобности и в специально подготовленных местах. Если таких мест нет, то самостоятельно подготовьте площадку для его разведения, очистите ее от травы, листьев и веток до самого грунта. Перед уходом со стоянки костер должен быть тщательно ликвидирован. Покидать место привала, только убедившись, что ни одно полено или ветка больше не тлеет. Избегайте бездумного бросания непогашенных окурков и спичек. При обнаружении малейших признаков возгорания в лесу, сразу применяйте все меры по их ликвидации; тушите очаг возгорания с помощью воды или, забрасывая его землей, можно сбивать огонь ветками лиственных деревьев. Если сами не справляетесь с возгоранием, сообщите о нем по единому телефону спасения. «112», «101»

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Чановскому району УНД и ПР ГУ МЧС России по Новосибирской области