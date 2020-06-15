В Чановском районе прошли оперативно-профилактические мероприятия под условными названиями: «Детская безопасность» и «Нетрезвый водитель». Сотрудники Госавтоинспекции осуществляли работу по выявлению водителей в состоянии опьянения и пресечению грубых нарушений правил дорожного движения в местах концентрации дорожно-транспортных происшествий, а так же уделяли особое внимание нарушениям правил дорожного движения детьми пешеходами, велосипедистами и мопедистами, а также водителями транспортных средств, нарушающих правила перевозки детей пассажиров. За время проведения мероприятий сотрудники Госавтоинспекции задержали на дорогах района двух водителей, управлявших транспортными средствами в состоянии опьянения, так же было выявлено 5 водителей, нарушивших правила перевозки детей пассажиров.

Госавтоинспекция напоминает, что в настоящее время за управление транспортным средством в состоянии опьянения предусмотрено административное наказание в виде штрафа 30 тысяч рублей и лишения права управления транспортными средствами на срок от полутора до двух лет. За такое же нарушение, совершенное повторно, водителя могут привлечь к уголовной ответственности вплоть до лишения свободы до двух лет с одновременным лишением водительских прав до трех лет.

Так же Госавтоинспекция района просит граждан сообщать о всех фактах, управления водителями транспортными средствами в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, по телефону дежурной части Отдела МВД России по Чановскому району: 21-679 или 102.



Госавтоинспекция Чановского района



