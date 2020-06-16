Обеспечение пожарной безопасности в период проведения голосования

С 25 июня по 1 июля 2020 года на территории Российской Федерации будут проводиться голосования за поправки в Конституцию. На территории Чановского района в период подготовки и проведения голосования будут задействоваться объекты, на которых будут размещаться территориальные избирательные комиссии.

В целях обеспечения пожарной безопасности на объектах, задействованных в проведении голосования федеральный государственный пожарной надзор предупреждает:

Избирательный участок должен быть обеспечен первичными средствами пожаротушения, общей телефонной связью, установками автоматической пожарной сигнализации. Лица привлекаемые для работы на избирательном участке должны пройти инструктаж по мерам ПБ и действиям на случай пожара. У состава комиссии должны быть электрофонари на случай отключения электроэнергии.

Все чердачные и подвальные помещения должны быть проверены и закрыты на замок. Запрещается загромождать эвакуационные пути и выходы различными материалами, изделиями, оборудованием.

Электрооборудование и электропроводка в помещениях, где организованы избирательные участки, должны находиться в технически исправном состоянии.

В зданиях и помещениях участков запрещается:

- пользоваться открытым огнем, свечами, электронагревательными приборами кустарного производства;

- прокладывать электропроводку по сгораемым конструкциям стен и кабин для голосования;

- использовать некалиброванные плавкие вставки или другие самодельные аппараты защиты от перегрузки и короткого замыкания;

- обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими горючими материалами, а также эксплуатировать их со снятыми колпаками (рассеивателями);

- завешивать открытую электропроводку тканевой драпировкой или другими материалами.

Действия на случай пожара:

- в случае возникновения пожара дежурный по участку должен немедленно сообщить в пожарную охрану по тел. 101, назвать точный адрес учреждения;

- в случае угрозы жизни людей немедленно организовать их спасение, используя для этого имеющиеся силы и средства;

- проверить включение в работу автоматических систем противопожарной защиты, одновременно с тушением пожара организовать эвакуацию и защиту материальных ценностей;

- организовать встречу подразделений пожарной охраны.

ОНД и ПР по Чановскому району УНДиПР ГУ МЧС России

по Новосибирской области