Обеспечение пожарной безопасности в период проведения голосования
С 25 июня по 1 июля 2020 года на территории Российской Федерации будут проводиться голосования за поправки в Конституцию. На территории Чановского района в период подготовки и проведения голосования будут задействоваться объекты, на которых будут размещаться территориальные избирательные комиссии.
В целях обеспечения пожарной безопасности на объектах, задействованных в проведении голосования федеральный государственный пожарной надзор предупреждает:
Избирательный участок должен быть обеспечен первичными средствами пожаротушения, общей телефонной связью, установками автоматической пожарной сигнализации. Лица привлекаемые для работы на избирательном участке должны пройти инструктаж по мерам ПБ и действиям на случай пожара. У состава комиссии должны быть электрофонари на случай отключения электроэнергии.
Все чердачные и подвальные помещения должны быть проверены и закрыты на замок. Запрещается загромождать эвакуационные пути и выходы различными материалами, изделиями, оборудованием.
Электрооборудование и электропроводка в помещениях, где организованы избирательные участки, должны находиться в технически исправном состоянии.
В зданиях и помещениях участков запрещается:
- пользоваться открытым огнем, свечами, электронагревательными приборами кустарного производства;
- прокладывать электропроводку по сгораемым конструкциям стен и кабин для голосования;
- использовать некалиброванные плавкие вставки или другие самодельные аппараты защиты от перегрузки и короткого замыкания;
- обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими горючими материалами, а также эксплуатировать их со снятыми колпаками (рассеивателями);
- завешивать открытую электропроводку тканевой драпировкой или другими материалами.
Действия на случай пожара:
- в случае возникновения пожара дежурный по участку должен немедленно сообщить в пожарную охрану по тел. 101, назвать точный адрес учреждения;
- в случае угрозы жизни людей немедленно организовать их спасение, используя для этого имеющиеся силы и средства;
- проверить включение в работу автоматических систем противопожарной защиты, одновременно с тушением пожара организовать эвакуацию и защиту материальных ценностей;
- организовать встречу подразделений пожарной охраны.
ОНД и ПР по Чановскому району УНДиПР ГУ МЧС России
по Новосибирской области