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Обеспечение пожарной безопасности в период проведения голосования

 

С 25 июня по 1 июля 2020 года на территории  Российской Федерации будут   проводиться  голосования за поправки в Конституцию. На территории Чановского района в период подготовки и проведения голосования будут задействоваться объекты, на которых будут  размещаться территориальные избирательные комиссии.

В целях обеспечения пожарной безопасности на объектах, задействованных в проведении голосования федеральный государственный пожарной надзор предупреждает:

Избирательный участок должен быть обеспечен первичными средствами пожаротушения, общей телефонной связью, установками автоматической пожарной сигнализации. Лица привлекаемые для работы на избирательном участке должны пройти инструктаж по мерам ПБ и действиям на случай пожара.   У состава комиссии должны быть   электрофонари на случай отключения электроэнергии.

Все чердачные и подвальные помещения должны быть проверены и закрыты на замок. Запрещается загромождать эвакуационные пути и выходы  различными материалами, изделиями, оборудованием.

Электрооборудование и электропроводка в помещениях, где организованы избирательные участки,  должны находиться в технически исправном состоянии.   

В зданиях и помещениях участков   запрещается:

-           пользоваться открытым огнем, свечами, электронагревательными приборами кустарного производства;

-           прокладывать электропроводку по сгораемым конструкциям стен и кабин для голосования;

-           использовать некалиброванные плавкие вставки или другие самодельные аппараты защиты от перегрузки и короткого замыкания;

-           обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими горючими материалами, а также эксплуатировать их со снятыми колпаками (рассеивателями);

-           завешивать открытую электропроводку тканевой драпировкой или другими материалами.

Действия на случай пожара:

-           в случае возникновения пожара дежурный по участку должен немедленно сообщить в пожарную охрану по тел. 101, назвать точный адрес учреждения;

-           в случае угрозы жизни людей немедленно организовать их спасение, используя для этого имеющиеся силы и средства;

-           проверить включение в работу автоматических систем противопожарной защиты, одновременно с тушением пожара организовать эвакуацию и защиту материальных ценностей;

-           организовать встречу подразделений пожарной охраны.

 

 

ОНД и ПР  по Чановскому району УНДиПР ГУ МЧС России

по Новосибирской области 

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