Информация по пожару.

16 Июня 2020 года около 19:20 по местному времени произошел пожар в надворной постройке, расположенной на территории домовладения в с. Таган Чановского района по ул. Центральная, 45.В результате происшедшего пожара огнем уничтожено надворная постройка. Причиной пожара послужило вылет искры из дымового канала топящейся печи рядом расположенной бани. Благодаря тому, что пожар был вовремя обнаружен хозяевами, удалось избежать дальнейшего распространения огня и ликвидации открытого горение.

На настоящий момент это уже 5ый случай пожара по причине не правильной эксплуатации печного оборудования, уважаемые жители Чановского района не пренебрегайте правилами пожарной безопасности!

ОНД и ПР по Чановскому району УНД и ПР ГУ МЧС России по НСО обращает внимание граждан и руководителей предприятий на строгое соблюдение мер пожарной безопасности при эксплуатации печного оборудования.

- Перед началом отопительного сезона внимательно осмотрите отопительные приборы, а при обнаружении неисправности обратитесь к квалифицированному специалисту с целью устранения данных недостатков.

- Обратите особое внимание на трубу, особенно в чердачном помещении чтобы на ней не было трещин. Если они есть, оштукатурьте и побелите ее.

- Очищайте печь и дымоход от сажи и золы не реже одного раза в три месяца.

- Обратите внимание на наличие предтопочного листа, он должен быть размером 0.5*0.7 м., без прогаров и повреждений.

- Не доверяйте растопку малолетним детям, а также не храните спички в доступном для них месте.

- Если Ваш дом имеет кровлю из горючих материалов на устье печной трубы следует предусматривать искроулавливатель из металлической сетки с отверстиями размером не более 5 мм.

- Распределите горючие материалы (стеллажи, витрины, мебель, дрова, уголь и т.п.) так, чтобы расстояние от печи до них было не менее 0.7 метров, а от топочных отверстий – не менее 1.25 м.

- Следите за максимальной температурой на поверхности печи (кроме чугунного настила, дверок и других печных приборов), она не должна превышать 110ºС.

- Топку печи необходимо прекращать не менее чем за два часа до окончания работы, отхода ко сну.

- Золу и шлак, удаляемую из топок проливайте водой и удаляйте в специально отведенное для них безопасное место.

- При обнаружении на металлических частях печи трещин, отсутствие предусмотренных конструкции щеколд, а также щелей образовавшихся в результате воздействия на металлические части печи высоких температур, обратитесь к квалифицированному специалисту с целью устранения данных недостатков.

- При эксплуатации печного оборудования запрещается:

1. Располагать топливо, другие горючие вещества и материалы на предтопочном листе и за печью.

2. Применять для розжига печей бензин, керосин, дизельное топливо и другие

ЛВЖ и ГЖ.

3. Топить углем, коксом и газом печи, не предназначенные для этих видов

топлива.

ОНД и ПР по Чановскому району УНД и ПР ГУ МЧС России по Новосибирской области