Граждане, не поджигайте свалки!

24.06.2020г. на территории р.п. Чаны произошло горение свалки. В течение года подразделениями пожарной охраны Чановского района неоднократно осуществлялись выезда на тушение свалок бытового мусора и навоза. Некоторые граждане поджигают свалки, думая, что огонь через некоторое время самостоятельно погаснет. Как показывает практика, огонь на территории свалок распространяется на большие площади и самостоятельно не затухает. На дым, распространяющийся от свалок, жалуются люди, а так же в условиях ветреной погоды огонь распространяется за пределы свалок, в том числе в виде разлетающейся горящей бумаги и т.д. В последствии для тушения пожаров на свалках привлекаются техника и люди муниципальных образований, а так же пожарная охрана. Горящие свалки загрязняют воздух, а когда огонь распространяется за территории свалок, то возникает ландшафтный пожар. Если свалки расположены вблизи населенных пунктов, то огонь может распространиться на строения жилого сектора и объекты экономики, так как в большинстве случаев территория вокруг свалок заросшая травой и бурьяном. Таким образом, пытаясь сжечь мусор, ваши действия могут привести к серьезному пожару.

ОНД и ПР по Чановскому району УНД и ПР ГУ МЧС России

по Новосибирской области