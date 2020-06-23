21 июня, около 04 часов, на 4 километре автодороги «с.Старые Карачи – с.Осинцево» Чановского района, местный житель, 17-летний водитель мотоцикла «ИЖ Юпитер-5» с боковым прицепом, следовавший со стороны с.Старые Карачи в направлении с.Осинцево Чановского района, не справившись с управлением совершил съезд в кювет, где произошло столкновение с деревьями.

В результате происшествия, водитель мотоцикла и его 17-летний пассажир получили телесные повреждения и были доставлены скорой медицинской помощью в ГБУЗ Чановскую ЦРБ.

В настоящее время по данному факту проводится проверка. Сотрудники полиции устанавливают причины и обстоятельства происшествия.



Госавтоинспекция Чановского района