Не оставляйте детей без присмотра

Последнее время участились случаи нахождения подростков на объектах повышенной опасности: строящихся и заброшенных строениях.

Нахождение несовершеннолетних на подобных объектах приводит к опасности для их жизни и здоровья. Недостроенные пролеты, разрушение кровель и фасадов могут привести к увечью и гибели детей, находящихся на строящихся и заброшенных строениях. Также ежегодно на территории Чановского района происходят пожары по причине детской шалости с огнем. В результате пожаров повреждаются жилые дома и постройки, дети получают травмы.

В целях недопущения пожаров, гибели и травмирования на них детей Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Чановскому району обращается к родителям и взрослому населению:

Родители должны рассказывать детям чем опасны игры с огнем и научить их правильному поведению при пожаре:

- не оставляйте на виду спички, зажигалки;

- не оставляйте детей одних в домах и квартирах;

- не оставляйте включенными в сеть электробытовые приборы;

- не включайте в одну розетку несколько мощных электропотребителей;

- соблюдайте правила эксплуатации газовых плит, колонок, отопительных печей;

- будьте всегда осторожны с огнем, избегайте случаев его открытого применения.

Оставляя детей одних даже на небольшой промежуток времени не запирайте дома и квартиры снаружи, так как в случае какой-то чрезвычайной ситуации у находящихся внутри не будет возможности покинуть опасное место.

Приобретите и установите в жилых помещениях автономные дымовые пожарные извещатели, которые в случае возникновения пожара известят находящихся в доме людей о случившейся беде.

Уважаемые родители! Необходимо проводить постоянную, целенаправленную работу по привитию навыков осторожного обращения с огнем, давать знания о свойствах огня и дыма, учить правильному поведению в экстремальной ситуации пожара. Пусть они узнают об угрозе огня из Ваших рассказов, предостережений и картинок, нежели из реальной жизни!!! Подготовьте детей к правильным действиям в случае возникновения пожара, пусть дети запомнят свой адрес и телефон пожарной охраны, чтобы при необходимости вызвать помощь.



ОНД и ПР по Чановскому району УНДиПР ГУ МЧС России

по Новосибирской области