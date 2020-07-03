По итогам 12 месяцев 2019 года на территории Чановского района Новосибирской области зарегистрировано 12 дорожно-транспортных происшествия, при которых 8 человек погибло и 12 получили травмы. Проведенный анализ показывает, что не прекращаются случаи совершения ДТП с участием водителей, находящихся в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Так, за 12 месяцев 2019 года на территории района с водителями в состоянии опьянения зарегистрировано 4 дорожно-транспортных происшествия, при которых 4 человека погибло. По итогам 5 месяцев 2020 года на территории Чановского района Новосибирской области зарегистрировано 5 дорожно-транспортных происшествия, при которых 4 человека погибло и 3 получили травмы. Основными видами дорожно-транспортных происшествий по итогам 5 месяцев 2020 года является «наезд на пешехода», совершено 2дорожно-транспортных происшествия по вине пешеходов, в которых один человек погиб и один получил травмы. С водителями в состоянии опьянения зарегистрировано одно дорожно-транспортное происшествие, при котором погиб один пассажир транспортного средства.

В целях стабилизации обстановки с аварийностью, недопущения ДТП и снижения тяжести их последствий, в Чановском районе пройдут оперативно-профилактические мероприятия под условными названиями: «Нетрезвый водитель» и «Пешеход». Сотрудники Госавтоинспекции усилят работу по выявлению водителей в состоянии опьянения и пресечению грубых нарушений правил дорожного движения в местах концентрации дорожно-транспортных происшествий, а так же уделят особое внимание нарушениям правил дорожного движения пешеходами, водителями транспортных средств, не предоставляющих преимущество в движении при проезде перекрестков и пересечении ими пешеходных переходов. На некоторых участках дорог будут проводиться сплошные проверки водителей на состояние опьянения. Данные мероприятия, будут проводиться в период с 03 по 07 июля 2020 года.

Госавтоинспекция напоминает, что в настоящее время за управление транспортным средством в состоянии опьянения предусмотрено административное наказание в виде штрафа 30 тысяч рублей и лишения права управления транспортными средствами на срок от полутора до двух лет. За такое же нарушение, совершенное повторно, водителя могут привлечь к уголовной ответственности вплоть до лишения свободы до двух лет с одновременным лишением водительских прав до трех лет.

Так же Госавтоинспекция района просит граждан сообщать о всех фактах, управления водителями транспортными средствами в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, по телефону дежурной части Отдела МВД России по Чановскому району: 21-679 или 102.



Госавтоинспекция Чановского района



