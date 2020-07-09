Пожарная безопасность на природе!

С приходом тепла многие из нас не упустят возможность отдохнуть в кругу близких и друзей на природе, все же даже в моменты отдыха надо помнить, что разведение костров, розжиг мангалов и применение открытого огня разрешается далеко не всегда и не везде.

Например, при объявлении высокой пожарной опасности в лесах или при действующем особом противопожарном режиме на данной территории пользование любыми источниками огня запрещается.

В остальных случаях на разведение костров тоже налагаются определенные ограничения. Разрешено разводить костры на специально оборудованных площадках.

Опасно для розжига применять бензин, другие нефтепродукты. Его пары могут вспыхнуть в теплом воздухе над кострищем и обжечь вам брови и ресницы, если не наделать еще большей беды.

Недопустимо разводить костры на обсохших торфяных болотах, так как торф, однажды подожженный, до конца потушить почти невозможно. Нельзя разводить костры в густом кустарнике и рядом с деревьями.

Костер нельзя оставлять без присмотра. Перед уходом костер должен быть надежно потушен. Залейте его водой. Голыми руками прощупайте кострище, не осталось ли там после заливки горячих углей. Если почувствуете тепло, залейте еще. Угли должны оставляться холодными. Уходя, забросайте кострище землей , а остаток дров отнесите подальше от него.

Никакой источник огня не должен оставаться в лесу. Носите с собой коробочку или пакет, куда складывайте огарки спичек и окурки.

Во избежание пожара запрещается:

пользоваться открытым огнём в пожароопасный период (середина и конец весны, всё лето и начало осени);

разводить костёр в тех местах, где много сухой травы,

категорически запрещается посещение лесов до отмены противопожарного режима, если он введен в данной местности;

брать с собой в лес легковоспламеняющиеся жидкости, а также пропитанные ими материалы;

запрещено оставлять на природе стеклянные осколки и бутылки: при попадании солнечных лучей эти осколки могут сфокусировать их, что приведёт к возникновению пожара;

бросать горящие спички, тлеющие тряпки, окурки;

выжигать сухую траву на лесных полянах, в садах, на полях, под деревьями;

разводить костер в ветреную погоду и оставлять его без присмотра.

При обнаружении малейших признаков возгорания сразу применяйте все меры по их ликвидации; тушите очаг возгорания с помощью воды или, забрасывая его землей, можно сбивать огонь ветками лиственных деревьев.

Если сами не справляетесь с возгоранием, сообщите о нем по единому телефону спасения. «112», «101»