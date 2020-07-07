С 03 по 07 июля в Чановском районе проводился комплекс профилактических мероприятий «Нетрезвый водитель» и «Пешеход». Сотрудники Госавтоинспекции усиленно работали по выявлению водителей в состоянии опьянения и пресечению грубых нарушений правил дорожного движения в местах концентрации дорожно-транспортных происшествий.

В ходе проведения мероприятий, автоинспекторы задержали 3 водителей, управляющих транспортными средствами в состояние алкогольного опьянения, а так же за период проведения мероприятий выявлено 8 нарушений правил дорожного движения пешеходами и водителями транспортных средств, не предоставляющих преимущество в движении при проезде перекрестков и пересечении ими пешеходных переходов.

Госавтоинспекция напоминает, что в настоящее время за управление транспортным средством в состоянии опьянения предусмотрено административное наказание в виде штрафа 30 тысяч рублей и лишения права управления транспортными средствами на срок от полутора до двух лет. За такое же нарушение, совершенное повторно, водителя могут привлечь к уголовной ответственности вплоть до лишения свободы до двух лет с одновременным лишением водительских прав до трех лет.