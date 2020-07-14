В целях предупреждения дорожно-транспортных происшествий по вине водителей, находящихся в состоянии алкогольного опьянения, в период с 10 по 13 июля на территории района проходило специальное мероприятие «Нетрезвый водитель».

К участию в мероприятии было привлечено 10 сотрудников Госавтоинспекции. В рамках проверок задержаны 3 водителя, управляющих транспортными средствами в состоянии опьянения.

Госавтоинспекция напоминает, что в настоящее время управление автомобилем в состоянии опьянения наказывается административным штрафом в размере 30 тысяч рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок от полутора до двух лет. За повторное нарушение с июля текущего года водителя могут привлечь к уголовной ответственности, вплоть до лишения свободы до 2 лет с одновременным лишением водительских прав до трех лет.

ОГИБДД Отдела МВД России по Чановскому району