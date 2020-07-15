Автономный пожарный извещатель- просто замените батарейку!

В связи с происходящими пожарами, уносящими жизни людей, на территории Новосибирской области были определены основные направления деятельности, которые должны позволить предупредить пожары с тяжкими последствиями. В целях профилактик пожаров и снижения тяжести последствий на территории Чановского района на протяжении последних 5-х лет администрацией Чановского района, сельскими поселениями проводится работа по обеспечению мест проживания малообеспеченной категории граждан автономными дымовыми пожарными извещателями. Данные устройства способствует обнаружению задымления на ранней стадии и при срабатывании выдают пронзительный сигнал, который способен разбудить даже крепко спящего человека. Элемент питания- батарейка. С начала проведения данной работы на территории района данными устройствами за счет бюджетных средств оборудовано более 500 мест проживания граждан, а так же данные извещатели приобретаются и устанавливаются гражданами самостоятельно. Для их установки специальных навыков не требуется, он крепится к потолку или к стене при помощи 2-х саморезов и не имеет ни каких проводов. Продажа осуществляется в магазинах и организациях оказывающих услуги в области пожарной безопасности.

В ходе проведения профилактических рейдовых мероприятий в жилом секторе сотрудниками МЧС Россиии, работниками государственной противопожарной службы, специалистами администраций выявляются факты, что граждане, в чьих жилых помещениях были установлены извещатели снимают их, ссылаясь на то, что извещатель начинает издавать сигнал без видимых причин, либо «не хватает времени» заментить батарейку.

Уважаемые жители Чановского района. Если извещатель начинает издавать сигнал без видимых причин – ПРОДУЙТЕ ЕГО И ЗАМЕНИТЕ БАТАРЕЙКУ, так как при разряде батареи извещатель об этом Вам и сообщает, что бы Вы своевременно отреагировали, а не сняли его с крепления и не положили в камод или просто выкинули. Государство беспокоится о жизни своих граждан, особенно о тех семяьх где малолетние дети, а родителям этих детей просто неохота или некогда купить батарейку.

ВАША безопасность, безопасность ВАШИХ близких в ВАШИХ руках!

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Чановскому району