Водители легковых автомобилей такси, осуществляющие перевозку пассажиров, несут большую ответственность за их безопасность. В настоящее время участились случаи резонансных дорожно-транспортных происшествий при осуществление перевозки пассажиров и багажа легковыми такси, а так же отмечается рост нарушения ими ПДД.

В связи с этим, сотрудниками Госавтоинспекции регулярно проводятся профилактические мероприятия, направленные на соблюдение водителями такси, всех необходимых норм и условий безопасных перевозок, но несмотря на это ситуация с аварийностью продолжает оставаться сложной.

Для обеспечения законности при осуществлении пассажирских перевозок автомобилями такси, снижения уровня аварийности и предупреждения дорожно-транспортных происшествий в период с 15 по 17 июля 2020 года на территории Чановского района пройдет комплекс профилактических мероприятий «Такси».

Личный состав Госавтоинспекции будет ориентирован на выявление нарушений правил дорожного движения водителями легковых такси, а также нелегальными перевозчиками.

Автоинспекторы проверят техническое состояние транспортных средств, соблюдение требований нормативно-правовых актов юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями.

Госавтоинспекция призывает граждан, пользующихся услугами такси, обращать внимание на состояние водителя. При наличии у него признаков опьянения следует немедленно сообщить об этом в дежурную часть Отдела МВД России по Чановскому району.