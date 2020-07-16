18 июля – день Государственного пожарного надзора

Ежегодно 18 июля в нашей стране отмечается профессиональный праздник - День создания органов государственного пожарного надзора. Точкой отсчета в истории возникновения государственного пожарного надзора стало подписание 18 июля 1927 года Всероссийским центральным исполнительным комитетом и Советом народных комиссаров «Положения об органах Государственного пожарного надзора в РСФСР». А разработан проект этого положения был на Всероссийском совещании пожарных в мае 1926 года. После подписания положения на плечи органов Госпожнадзора легла большая работа по профилактике пожаров, повышению ответственности и сознательности граждан, предотвращению пожаров на предприятиях, в жилых помещениях и образовательных учреждениях, функции разработки противопожарных мероприятий в области предупреждения пожаров и их тушения, надзор за состоянием пожарной безопасности организаций, техническая нормализация пожарного инвентаря, снаряжения и оборудования, работоспособность всех автоматических систем защиты и содействие развитию пожарно-технического образования в стране. С декабря 2010 года Государственный пожарный надзор переименован в органы надзорной деятельности и инспекторам вменены полномочия не только проверки пожарной безопасности, но и надзор в области гражданской обороны. Все виды указанных надзоров имеют общие принципы и задачи, направленные на защиту (подготовку к защите) территорий, объектов, населения (жизни и здоровья граждан), имущества (в т.ч. материальных и культурных ценностей), ограничение негативных последствий, вызванных пожарами, чрезвычайными ситуациями, а также возникших при ведении военных действий или вследствие этих действий.

На сегодняшний день в Отделе надзорной деятельности и профилактической работы по Чановскому району проходят службу 5 сотрудников. Инспекторским составом проводится весь комплекс мероприятий направленных на предупреждение и профилактику пожаров на объектах различных форм собственности, проводятся профилактические мероприятия в частном жилом секторе и на объектах с массовым пребыванием людей. И хочется надеяться, что работа инспекторов приносит свои плоды, ведь в первую очередь, деятельность отдела надзорной деятельности и профилактической работы направлена на то, что бы сократить количество пожаров и тяжесть последствий, которые наносит огненная стихия.





Уважаемые сотрудники и ветераны государственного пожарного надзора МЧС России! От всей души поздравляем Вас с профессиональным праздником!

Чтоб не горели дома и квартиры,

Чтобы леса не могли воспылать,

Люди создали специальную службу,

Чтобы пожары все предотвращать,

Нужный нам всем государственный орган,

Важный для всех нас пожарный надзор,

Знают они, как бороться с пожаром,

Круглые сутки ведут свой дозор.

Ну а сегодня мы их поздравляем,

Тех, кто к структуре причастен всегда,

Им мы удачи и счастья желаем,

Пусть все пожары уйдут без следа!