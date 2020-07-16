18 июля – день Государственного пожарного надзора
Ежегодно
18 июля в нашей стране отмечается профессиональный праздник - День создания
органов государственного пожарного надзора. Точкой отсчета в истории
возникновения государственного пожарного надзора стало подписание 18 июля 1927
года Всероссийским центральным исполнительным комитетом и Советом народных
комиссаров «Положения об органах Государственного пожарного надзора в РСФСР». А
разработан проект этого положения был на Всероссийском совещании пожарных в мае
1926 года. После подписания положения на плечи органов Госпожнадзора легла
большая работа по профилактике пожаров, повышению ответственности и
сознательности граждан, предотвращению пожаров на предприятиях, в жилых
помещениях и образовательных учреждениях, функции разработки противопожарных
мероприятий в области предупреждения пожаров и их тушения, надзор за состоянием
пожарной безопасности организаций, техническая нормализация пожарного
инвентаря, снаряжения и оборудования, работоспособность всех автоматических
систем защиты и содействие развитию пожарно-технического образования в стране.
С декабря 2010 года Государственный пожарный надзор переименован в органы
надзорной деятельности и инспекторам вменены полномочия не только проверки
пожарной безопасности, но и надзор в области гражданской обороны. Все виды указанных надзоров имеют общие принципы и задачи, направленные
на защиту (подготовку к защите) территорий, объектов, населения (жизни и
здоровья граждан), имущества (в т.ч. материальных и культурных ценностей),
ограничение негативных последствий, вызванных пожарами, чрезвычайными
ситуациями, а также возникших при ведении военных действий или вследствие этих
действий.
На сегодняшний день в Отделе надзорной деятельности и профилактической работы по Чановскому району проходят службу 5 сотрудников. Инспекторским составом проводится весь комплекс мероприятий направленных на предупреждение и профилактику пожаров на объектах различных форм собственности, проводятся профилактические мероприятия в частном жилом секторе и на объектах с массовым пребыванием людей. И хочется надеяться, что работа инспекторов приносит свои плоды, ведь в первую очередь, деятельность отдела надзорной деятельности и профилактической работы направлена на то, что бы сократить количество пожаров и тяжесть последствий, которые наносит огненная стихия.
Уважаемые сотрудники и ветераны государственного пожарного надзора МЧС России! От всей души поздравляем Вас с профессиональным праздником!
Чтоб
не горели дома и квартиры,
Чтобы леса не могли воспылать,
Люди создали специальную службу,
Чтобы пожары все предотвращать,
Нужный нам всем государственный орган,
Важный для всех нас пожарный надзор,
Знают они, как бороться с пожаром,
Круглые сутки ведут свой дозор.
Ну а сегодня мы их поздравляем,
Тех, кто к структуре причастен всегда,
Им мы удачи и счастья желаем,
Пусть все пожары уйдут без следа!