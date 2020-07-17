Рекомендации по безопасности детей в летний период

Лето – пора веселья и беззаботности, в особенности для наших детей. Родителям же остается быть чрезмерно внимательными, поскольку в местах отдыха могут таиться всякого рода опасности. Поэтому ознакомление с правилами безопасности на летних каникулах чрезвычайно важно для всех мам и пап. Кстати, не помешает рассказать о них и детям. И речь идет не только о безопасности дошкольников летом. Многие ученики средних и старших классов во время отдыха делают много глупостей и наносят вред организму.

Безопасность на воде и в быту.

Большинство семей предпочитают проводить жаркие летние дни на пляжах водоемов – озера, реки, моря. Взрослые и малыши с удовольствием купаются и загорают, дышат свежим воздухом. Однако вода может быть опасной. Поэтому перед поездкой на место отдыха следует изучить следующие рекомендации:

1. Не разрешайте купаться ребенку без вашего присмотра, особенно на матрацах или надувных кругах. 2. Отпускайте ребёнка в воду только в плавательном жилете или нарукавниках. 3. Не позволяйте детям играть в игры, где участники прячутся под водой или их «топят». Такие развлечения могут окончиться трагедией. 4. Не разрешайте заплывать за буйки и нырять в неизвестных местах водоема, поскольку камни и ветки деревьев часто приводят к травмам. 5. Контролируйте время пребывания ребенка в воде, чтобы не допустить переохлаждения. 6. Во избежание солнечных ожогов смазывайте кожу ребенка специальными солнцезащитными средствами. Сотрудники Отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Чановскому району призывают родителей быть заботливыми и внимательными, нельзя ни на минуту оставлять малолетних детей без присмотра, особенно когда включены электрические, газовые приборы. Помните, что дети, оставшись одни могут попасть в беду или сами того не ведая сотворить ее.

Дети одни дома или без надлежащего присмотра – это наиболее распространенные обстоятельства, при которых происходят пожары. Зачастую, все запреты забываются, когда ребенок остается без присмотра и в доме в доступном для него месте находится источник огня. Если пожар начинается в присутствии взрослых людей, то велика вероятность, что огню не дадут разгореться и вовремя будет вызвана пожарная охрана. Но если маленький ребенок оказывается один, он пугается и пытается спрятаться от огня. А если при этом дом закрыт на замок, то шансов спастись у ребенка практически нет. Дети более чувствительны к угарному газу, чем взрослые, и отравление у них развивается быстрее и протекает тяжелее.

Нужно не только предостеречь детей от пожаров, но и научить действовать в случае пожара. Ведь зачастую ребятишки не знают о том, что делать во время пожара, чтобы уцелеть. Требуется немедленно вызвать пожарную охрану по телефону "101", 112", сообщив точный адрес. А если рядом есть взрослые, сразу звать их на помощь.

ОНД и ПР по Чановскому району

УНД и ПР ГУ МЧС России по Новосибирской области