Пользуясь газом- будь осторожен!

В Чановском районе сжиженный газ используется довольно-таки активно. Практически во всех частных жилых домах и квартирах установлены газовые плиты с баллонами, многие дома централизованно газифицированы. Отопление жилья газом, приготовление пищи – это быстро и удобно!

Однако надо понимать, что из-за нарушения правил пожарной безопасности при установке или эксплуатации газовых бытовых приборов, может произойти пожар.

Чаще всего возгорания происходят в результате неправильной проверки на наличие утечки газа. Многие подносят спичку или зажигалку к редуктору, а затем происходит вспышка. Вместе с тем существует простой и вполне безопасный способ определения наличия утечки газа. Для начала нужно сделать водно-мыльный раствор, т.е. развести в обычной воде шампунь, стиральный порошок или мыло. Хорошо пенящуюся жидкость нанести на головку газового баллона и пронаблюдать: не появятся ли мыльные пузыри. Если утечка газа есть, то пузыри появятся.

О наличии утечки газа можно судить и по появлению в помещении характерного газового запаха. В этом случае необходимо незамедлительно сообщить об этом в аварийную службу газа по телефону «04» или 21-274. Затем, соблюдая осторожность, нужно прекратить подачу газа, выключить плиту, электронагревательные приборы, освещение, открыть окна и проветрить помещение.

Для проведения ремонтных работ бытовых газовых приборов необходимо вызывать специалиста газовых служб.

При подключении газового баллона к плите убедитесь о наличии и целостности уплотнительного кольца (прокладки).

Во избежание пожара или взрыва недопустимо эксплуатировать неисправные газовые приборы, оставлять открытыми краны плитки при погашенных горелках, хранить запасные газовые баллоны около печей и других нагревательных приборов.

Нельзя разрешать включать и пользоваться газовыми приборами детям и лицам, незнакомым с устройством этих приборов.

Запрещается устанавливать (размещать) мебель и другие горючие предметы и материалы на расстоянии менее 0,2 метра от бытовых газовых приборов.

Запрещается хранение баллонов с горючими газами в индивидуальных жилых домах, квартирах и жилых комнатах, а также на кухнях, путях эвакуации, лестничных клетках, в цокольных этажах, в подвальных и чердачных помещениях, на балконах и лоджиях.

Газовые баллоны для бытовых газовых приборов (в том числе кухонных плит, водогрейных котлов, газовых колонок), располагаются вне зданий в пристройках (шкафах или под кожухами, закрывающими верхнюю часть баллонов и редуктор) из негорючих материалов у глухого простенка стены на расстоянии не менее 5 метров от входов в здание, цокольные и подвальные этажи.

Пристройки и шкафы для газовых баллонов должны запираться на замок и иметь жалюзи для проветривания, а также предупреждающие надписи "Огнеопасно. Газ".

У входа в индивидуальные жилые дома, а также в помещения зданий и сооружений, в которых применяются газовые баллоны, размещается предупреждающий знак пожарной безопасности с надписью "Огнеопасно. Баллоны с газом".

Помните действия в случае пожара:

- Сообщите по телефону "101", 112;

- Примите меры по эвакуации людей, имущества.

- По возможности приступите к тушению пожара.

ОНД и ПР по Чановскому району УНД и ПР ГУ МЧС России по Новосибирской области.