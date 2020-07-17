Госавтоинспекцией района регулярно проводятся профилактические мероприятия, направленные на соблюдение водителями такси, всех необходимых норм и условий безопасных перевозок, но несмотря на это ситуация с аварийностью продолжает оставаться сложной. В период с 15 по 17 июля на территории Чановского района проходил комплекс профилактических мероприятий под условным названием «Такси», за время проведения данного мероприятия, в ходе осуществления автоинспекторами рейдов, было составлено три административных материала за нарушения ПДД водителями такси.

ОГИБДД Чановского района