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Увидели пожар - не проходите мимо!

В связи с сухой и жаркой погодой установившейся с апреля месяца  на территории Чановского района происходят пожары сухой растительности или как их называют «ландшафтные пожары». Виновниками пожаров в большинстве случаев является человеческий фактор. Кто-то, не задумываясь, кинул непотушенный окурок или зажженную спичку, оставил непотушенный костер, поджог сухую траву вдоль обочины дороги или оставил на природе мусор,  бутылки непотушенный костер.  Все вот эти действия могут привести к крупным пожарам. Изначально пожар возникает на небольшой площади и его могут  потушить один- два человека, если вовремя принять меры и не оставаться равнодушным. Через некоторое время, в том  числе «благодаря» погодным условиям  и в зависимости от участка местности, небольшое загорание перерастает в природный пожар и тогда с ним уже тяжело  справляться группам людей с привлечением техники. В условиях сухой и ветреной  погоды   данные пожары распространяются с большой скоростью и создают угрозы населенным пунктам  и природе. В результате эти пожары наносят большой вред – сгорают дома, люди остаются без жилья, погибают в огне или получают ожоги, наносится экономический и материальный ущерб. Большие затраты уходят на их тушение. А все из-за чего, из-за того, что кто-то просто решил «поиграть» или просто проехал мимо. Не смотря на то, что на календаре июль, трава начинает засыхать, что  в ближайшее время, при отсутствии осадков,   будет способствовать возникновению и распространению  ландшафтных пожаров. 

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы  по Чановскому району   Новосибирской области призывает жителей соблюдать требования пожарной безопасности, уже сейчас начать принимать  меры по уборке территорий приусадебных участков  жилых домов от травы и горючих отходов,

     - не допускайте сжигания мусора на своих садовых, дачных участках и на территории населенных пунктов,  мусор необходимо вывозить в специально отведенные органами местного самоуправления места.
     Выезжая за населенные пункты, на дачи и отдыхая на природе, а также при уборке территорий:

    -  не жгите траву, не разводите бездумно костры, а если и разводили костер, тщательно его затушите, перед  тем как уйти, что бы оставшиеся угли не «раздул» ветер и Ваше легкомыслие не привело к новому очагу пожара;

    -  тщательно тушите  окурки и горящие спички перед тем, как выбросить их;

    - не проходите мимо горящей травы; при невозможности потушить пожар своими силами, сообщайте в службу спасения 101, 112;

     - проезжая по   автодороге или в вагоне поезда, не бросайте непотушенные окурки из окон.

Не разрешайте детям играть со спичками и разводить огонь. Объясните им, чем опасны игры с огнем.

         Напоминаем, что в соответствии с российским законодательством за нарушение правил пожарной безопасности предусмотрена административная и уголовная ответственность.

 

ОНД и ПР по Чановскому району УНД и ПР  ГУ МЧС России  по Новосибирской области 

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