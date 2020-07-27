Беседа на противопожарную тематику с детьми.

27.07.2020 года в МБДОУ Чановский детский сад №1 и МБДОУ Чановский детский сад №4 Чановского района сотрудником отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Чановскому району УНД и ПР ГУ МЧС России по Новосибирской области были проведены беседы о соблюдении требований пожарной безопасности в быту с воспитателями и детьми. Данные профилактические мероприятия проводятся для того, чтобы дети не становились инициаторами происшествий. Сотрудник пожарного надзора обсудил с детьми правила безопасного поведения в быту, причины возникновения пожаров, довел до детей порядок действий в случае обнаружения возгорания. Ребята, все без исключения, смогли назвать номера вызова пожарной охраны и службы спасения. По завершении беседы дети показали, какие рисунки на противопожарную тематику они нарисовали в детском саду. Воспитатели и воспитанники оформили информационные стенды со своими работами на тему: «чтобы не было беды и правила поведения при пожаре». Малыши с интересом слушали сотрудника пожарного надзора и в завершении мероприятий сфотографировались на память.

ОНД и ПР по Чановскому району