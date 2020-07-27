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Беседа на противопожарную тематику с детьми.

 

 

   27.07.2020 года в МБДОУ Чановский  детский сад  №1 и МБДОУ Чановский детский сад №4 Чановского района сотрудником  отдела надзорной деятельности и профилактической работы  по Чановскому району УНД и ПР ГУ МЧС России по Новосибирской области были проведены  беседы о соблюдении требований   пожарной безопасности в быту  с воспитателями   и детьми.    Данные    профилактические мероприятия проводятся для того,  чтобы дети не становились инициаторами происшествий. Сотрудник пожарного надзора обсудил с детьми правила безопасного поведения в быту, причины возникновения пожаров, довел до детей  порядок действий в случае обнаружения возгорания. Ребята,  все без исключения,  смогли назвать   номера  вызова  пожарной охраны и службы спасения. По  завершении беседы дети показали,  какие рисунки на противопожарную тематику они нарисовали в детском саду. Воспитатели и воспитанники оформили информационные стенды со своими работами на тему: «чтобы не было беды и правила поведения при пожаре». Малыши с интересом слушали сотрудника пожарного надзора и в завершении мероприятий сфотографировались на память.   

 

 

ОНД и ПР по Чановскому району 

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