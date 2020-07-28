В Чановском районе пройдут оперативно-профилактические мероприятия под условными названиями: «Ребенок на дороге» и «Встречная полоса-скорость». Проведенный анализ показывает, что не прекращаются случаи совершения ДТП по причине выезда на полосу проезжей части, предназначенной для встречного движения, а так же случаи ДТП с участием несовершеннолетних.

В целях усиления охраны общественного порядка, стабилизации обстановки с аварийностью, недопущения ДТП и снижения тяжести их последствий, пресечения нарушений ПДД, являющихся основными причинами совершения дорожно-транспортных происшествий, профилактики детского дорожно-транспортного травматизма, Чановской Госавтоинспекцией будет проведен комплекс профилактических мероприятий «Ребенок на дороге» и «Встречная полоса-скорость». Мероприятия пройдут: «Ребенок на дороге» с 30 июля по 03 августа 2020 года, «Встречная полоса-скорость» с 28 по 30 июля 2020 года.

В зоне особого контроля сотрудников Госавтоинспекции окажутся водители, превышающие скоростной режим и выезжающие на полосу встречного движения. При несении службы автоинспекторы также уделят внимание нарушениям правил перевозки детей в автомобилях.

ОГИБДД Отдела МВД России по Чановскому району